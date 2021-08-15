YÖK'ten 'yüz yüze eğitim' açıklaması
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YÖK'ten 'yüz yüze eğitim' açıklaması

YÖK'ten 'yüz yüze eğitim' açıklaması
Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel

YÜKSEKÖĞRETİM Kurulu'nca (YÖK), 2021-2022 eğitim ve öğretim döneminde örgün programlarda 'yüz yüze eğitime' başlanması için gerekli bütün çalışmaların yürütüldüğü belirtilerek, "Salgının seyrine, altyapı imkanları ve yerleşkelerin kapasitelerine göre, Covid-19 salgınına yönelik tedbirler...

YÜKSEKÖĞRETİM Kurulu'nca (YÖK), 2021-2022 eğitim ve öğretim döneminde örgün programlarda 'yüz yüze eğitime' başlanması için gerekli bütün çalışmaların yürütüldüğü belirtilerek, "Salgının seyrine, altyapı imkanları ve yerleşkelerin kapasitelerine göre, Covid-19 salgınına yönelik tedbirler kapsamında yükseköğretim kurumlarımız tarafından gerektiğinde program özelinde yüz yüze ve çevrim içi öğretim yapılabilecektir" denildi.

YÖK'ten yapılan yazılı açıklamada, 2019 yılının sonlarında başlayan Covid-19 küresel salgını ile birlikte yükseköğretim kurumlarında uzaktan eğitime geçildiği anımsatıldı. Uygulamalı eğitimlerin bir kısmına devam edilmesi ve özellikle harmanlanmış (hibrit) öğretimin de yaygınlaşması ile birlikte geçen yıl 'Küresel Salgında Yeni Normalleşme' çalışmaları yapıldığı belirtildi. Açıklamada, "Salgının dinamik bir süreç olduğu göz önünde bulundurulduğunda, üniversitelerin ilgili kurulları tarafından salgının bölgesel ve yerel seyrine göre farklı programların farklı uygulamaları özelinde planlama yapılması gerektiği belirtilmiştir. Buna göre üniversitelerimizde 'Koronavirus Komisyonları' oluşturulmuş, hızlı karar mekanizmaları tesis edilmiştir" denildi.Yüz yüze eğitimin başlaması için çalışmaların yürütüldüğü belirtilerek, "2021-2022 Eğitim ve Öğretim döneminde, Yükseköğretim Kurulu olarak örgün programlarda 'yüz yüze eğitime' başlanması için gerekli çalışmalarımız yürütülmektedir. Salgının seyrine, alt yapı imkanları ve yerleşkelerin kapasitelerine göre, Covid-19 salgınına yönelik tedbirler kapsamında yükseköğretim kurumlarımız tarafından gerektiğinde program özelinde yüz yüze ve çevrim içi öğretim yapılabilecektir" denildi.


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Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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