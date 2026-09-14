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Aksaray'da 5. katın penceresinden düşen 18 yaşındaki kız öldü

Aksaray'da 5. katın penceresinden düşen 18 yaşındaki kız öldü
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Aksaray'da bir apartmanın 5'inci katından düşen genç kız yaşamını yitirdi.

Aksaray'da bir apartmanın 5'inci katından düşen genç kız yaşamını yitirdi.

Paşacık Mahallesi'nde 5 katlı apartmanın 5. katında oturan 18 yaşındaki Elif Ö, evin penceresinden düştü.

Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Ağır yaralı olarak Aksaray Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılan Elif Ö. hayatını kaybetti.

Kaynak: AA
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