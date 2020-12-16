YÖK başkanlığında, MYO'lardaki uzaktan eğitim değerlendirildi

YÜKSEKÖĞRETİM Kurulu (YÖK) başkanlığında yapılan Devlet Meslek Yüksekokulları (MYO) Müdürler Toplantısı'nda, Covid-19 salgını sürecinde yapılan uzaktan eğitim değerlendirildi.

YÖK Başkanı Prof. Dr. Yekta Saraç, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, YÖK Yürütme Kurulu Üyesi ve MYO Komisyonu Yürütücüsü Prof. Dr. Ömer Açıkgöz'ün başkanlığında, YÖK MYO Çalışma Grubu Üyeleri ve devlet üniversitelerinin MYO müdürleri/koordinatörleri ile 'Devlet Meslek Yüksekokulları Müdürler Toplantısı'nın gerçekleştirildiğini belirtti. Saraç, "Toplantıda devlet üniversitelerimizin bünyesinde yer alan MYO'larda pandemi sürecinde yapılan uzaktan eğitim, sınavlar, staj ve iş yeri eğitimlerine ilişkin süreçler ele alındı. Ayrıca uygulamalı eğitimlerde yaşanan sorunlar tartışılarak bir durum değerlendirmesi yapıldı. YÖK olarak, vakıf yükseköğretim kurumlarımızın MYO müdürleri ile de benzer bir toplantı gerçekleştirmeyi planlıyoruz" dedi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Aslıhan ALTAY KARATAŞ