YÖK başkanı kim 2021? Eski YÖK başkanı kimdi?

Gündemin merak edilen konuları arasında yer alan YÖK başkanı Erol Özvar hakkınad merak edilen soruların yanıtlarını sizler için derledik. YÖK başkanı kim 2021? Eski YÖK başkanı kimdi?

YÖK başkanı kim 2021? Eski YÖK başkanı kimdi? sorularının yanıtları gündemin merak edilen konuları arasında yer alıyor. 30 Temmuz 2021 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan karara göre YÖK Başkanı Prof. Dr. Yekta Saraç'ın yerine Marmara Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Erol Özvar atandı.

2021 YÖK BAŞKANI KİMDİR?

Erol Özvar YÖK Başkanı olarak atanmıştır.

Resmi Gazete'nin bugünkü sayısında yayımlanan karara göre, görev süresi dolan YÖK Başkanı Prof. Dr. Yekta Saraç'ın yerine Marmara Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Erol Özvar atandı. Yapılan atamanın 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunun 6'ncı maddesinin C fıkrası gereğince yapıldığı belirtildi.

EROL ÖZVAR KİMDİR?

?Doğum yeri ve tarihi: İstanbul-1966

Lisans eğitimi aldığı üniversite, bölüm, tarih: Marmara Üniversitesi, İktisat, 1989-1993

Akademik Unvanlar:

Doktora: Marmara Üniversitesi, İktisat Tarihi, 1999

Doçentlik: 2005

Profesörlük: 2010

Tarih Sırasına göre üniversitelerde ve kamu kurumlarında aldığı akademik ve idari görevler:

?Marmara Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi, İktisat Tarihi Anabilim Dalı Araştırma görevlisi (1992-1999); Öğretim Üyesi (1999); Yardımcı Doçent (2000-2005); Doçent (2005-2010); Profesör (2010-2014)

Uluslararası Türkiye Sosyal ve Ekonomik Tarihi Birliği Yönetim Kurulu Üyesi (2005)

Türk iktisat Tarihi Platformu Yönetim Kurulu Üyesi (2005)?

Harvard Üniversitesi Orta Doğu Araştırmaları Merkezi'nde ve araştırma desteği kazandığı Harvard Hukuk Fakültesi İslam Hukuku Araştırmaları Programı'nda ziyaretçi Öğretim Üyesi (2009-2012)

?Türk Tarih Kurumu Bilim Kurulu Üyesi (2013)

?Marmara Üniversitesi Rektör Yardımcılığı (2014-2015)

?Marmara Üniversitesi İktisat Fakültesi İktisat Bölümü Anabilim Dalı Başkanı (2015)

Marmara Üniversitesi Rektörü (2018-2021)?

Başlıca 4 eseri (kitap):

Osmanlı Ekonomisine Dair Konuşmalar (2021)?

Osmanlı Maliyesi Kurumlar ve Bütçeler 2 Cilt (2006)?

Osmanlı Maliyesinde Malikane Uygulaması (2003, 2018)

Tarih Felsefesi Üzerine Denemeler (Kitap Tercümesi) (2001)??

Ulusal ya da uluslararası alanda gerçekleştirdiği önemli projeler: 18.Yüzyıl Osmanlı İngiliz Ticareti, TÜBİTAK Projesi (2013-2015)

YÖK Başkanlığına Atanma Kanalı (Cumhurbaşkanlığı, ÜAK, Bakanlar Kurulu) ve Atanma tarihi:

YÖK Üyeliği: 2021

YÖK Başkanlığı: 30.07.2021 -