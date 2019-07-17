YÖK Atlas tercih robotu: YKS puan hesaplama - üniversite taban puanları 2019

ÖSYM tarafından düzenlenen Yükseköğretim Kurumları Sınavı yani 2019 YKS sonuçları açıklandı. 15-16 Haziran'da yapılan ve 2,5 milyon adayın başvurduğu sınavın sonuçları ÖSYM Başkanı tarafından gece yarısı ilan edildi. YKS sonuçları açıklanmasından öğrenciler, üniversite taban puanları 2019, YÖK atlas programı tercih robotu ve YKS puan hesaplama araştırmaya başladı. Peki YÖK Atlas nedir? YKS puan hesaplama nasıl yapılır?

YÖK ATLAS NEDİR?

YÖK Atlas yazılımı, üniversite adaylarının, üniversite ve meslek tercihi yaparken daha bilinçli tercihler yapabilmesi amacıyla hazırlanmıştır. YÖK Atlas tercih sihirbazı ile önceki senelerin lisans ve önlisans taban puanları ile kontenjan durumları görülebilir. Ve tercihleri buna göre yapabilirsiniz.

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YÖK ATLAS NASIL KULLANILIR?



YÖK Atlas kullanımı basit olup güvenilir bir kaynaktır. YÖK atlas ile ister üniversite seçerek ister herhangi bir yükseköğretim programı seçerek tercihlerinizi yapabilirsiniz. Aynı zamanda Lisans Tercih Sihirbazı ve Önlisans Tercih Sihirbazı ile 2018 YKS ile öğrenci alan lisans ve önlisans programlarının, kontenjan, yerleşen sayısı, taban puan ve taban başarı sırası bilgilerine buradan ulaşabilirsiniz. Öncelikle aşağıdaki linke tıklayarak açılan sayfadan lisans ve önlisans tercih sihirbazı ile YÖK lisans atlasına ulaşabilirsiniz.

LİSANS - ÖNLİSANS TERCİH SİHİRBAZI

Bur sayfadan 2018 YKS ile lisans ve önlisans programlarının kontenjan bilgilerine ulaşmak mümkün. Buradaki verilen değerler ile son 4 yılın taban puanları, puan türü gibi sonuçları görebilirsiniz.

TYT - AYT NET SİHİRBAZI

YÖK Atlas'da bulunan bu sihirbaz ile herhangi bir lisans veya önlisans programına yerleşen son kişinin netlerini görebilirsiniz. Buradaki sonuçlar tahmini değil 2018 YKS sonrasında ortaya çıkan sonuçlara göre düzenlenmiştir.

YKS PUAN HESAPLAMA NASIL YAPILIR?

Sınavda uygulanan testlere verilen cevaplar, her testiçin ayrı ayrı değerlendirmeye alınacaktır. Adayların, testlerden her biri için birer standart puanı hesaplanacaktır. Testlerin standart puanlarının hesaplanmasında şu yol izlenecektir:

Her adayın, testlere verdiği doğru ve yanlış cevapların sayısı belirlenecektir. Doğru cevap sayısından yanlış cevap sayısının dörtte biri çıkarılarak adayın ilgili testten almış olduğu ham puan bulunacaktır.

Son sınıfta okumakta olan tüm adayların ilgili testten aldıkları ham puanlar kullanılarak o testin ortalama ve standart sapması bulunacaktır.

Bu ortalama ve standart sapma kullanılarak tüm adaylar için ortalaması 50, standart sapması 10 olan standart puanlar hesaplanacaktır.

Sınavdan sonra ÖSYM Başkanlığı veya yargı mercileri tarafından iptaline karar verilen sorular değerlendirme dışı bırakılarak geçerli soruların puan değerinin yeniden saptanması suretiyle puanlama yapılacaktır.