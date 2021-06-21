Yoğun yağış sonrası dereler taştı, yollar kapandı

Yoğun yağış sonrası dereler taştı, yollar kapandı Kütahya'nın Simav ilçesinde, dün akşam saatlerinde başlayan sağanak yağış, Simav Dağardı yolunun Hasanören ve Külcü Köyü arasındaki yolun kapanmasına neden olduğu bildirildi.

Yoğun yağış sonrası dereler taştı, yollar kapandı

KÜTAHYA - Kütahya'nın Simav ilçesinde, dün akşam saatlerinde başlayan sağanak yağış, Simav Dağardı yolunun Hasanören ve Külcü Köyü arasındaki yolun kapanmasına neden olduğu bildirildi.

Edinilen bilgiye göre, yoğun yağış sebebiyle köy yolları, yerleşim yerleri ve tarım arazileri zarar gördü. Yağışın başladığı ilk andan itibaren, Kütahya Valiliği koordinesinde İl Özel İdaresi, AFAD, Karayolları, Jandarma ile İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri tarafından müdahale edildi. Bir süre ulaşıma kapanan Simav-Dağardı yolu, Karayolları ekiplerinin çalışması sonucu ulaşıma tekrar açıldı.

Özel İdare Müdürlüğü, AFAD ile İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri tarafından köy yollarındaki çalışmaların devam ettiği bildirildi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Mehmet Emin İncekulak