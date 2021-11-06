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Yoğun sis Bandırma'da etkili oluyor.

İhlas Haber Ajansı / Ömer Turan - Haberler | Yerel

- Yoğun sis Bandırma'da etkili oluyor.

BALIKESİR (İHA) - - Yoğun sis Bandırma'da etkili oluyor.

BALIKESİR - Balıkesir'in Bandırma İlçesinde dün akşam saatlerinde başlayan yoğun sis etkisini arttırarak sabah saatlerine kadar etkisini sürdürdü.

Dün akşam saatlerinde aniden bastıran yoğun sis Bandırma'da özellikle karayolu ve deniz trafiğini olumsuz etkiledi. Yoğun sis sebebiyle dün akşamdan bugün sabah saat : 11: 00 a kadar Limanda yükleme ve boşaltma çalışmaları durduruldu. Öte yandan dün 19: 30 da Bandırma - Yenikapı feribot seferi de yoğun sis sebebiyle iptal edildi. Bandırma sahilindeki balık teknelerinin denize açılmalarına izin verilmedi. Yoğun sis sahilde kartpostallık görüntüler oluştururken, sahilde gezen vatandaşlar o anları cep telefonları ile görüntülediler. Meteoroloji yetkililerince sisli havanın iki gün daha sabah ve akşam saatlerinde etkili olacağı belirtilirken, araç sürücüler başta olmak üzere vatandaşlar ve ilgili kurumlardan dikkatli olunması istendi.

Yoğun sis Bandırma'da etkili oluyor.

Yoğun sis Bandırma'da etkili oluyor.

Yoğun sis Bandırma'da etkili oluyor.

İllere göre hava durumu tahminlerini görüntülemek için tıklayın

İhlas Haber Ajansı / Ömer Turan - Son Dakika Haberleri
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