Yoğun kar yağışının başladığı İstanbul için yeni uyarı! Vali Yerlikaya, yaşanacakları saat saat paylaştı - Haberler

HABER

SON DAKİKA

GÜNCEL

EKONOMİ

MAGAZİN

SPOR

DÜNYA

SAĞLIK

TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Yoğun kar yağışının başladığı İstanbul için yeni uyarı! Vali Yerlikaya, yaşanacakları saat saat paylaştı

Haberler.com - Barış Yahya Çinçin - Yaşam
 - Güncelleme:

Yoğun kar yağışının yeniden etkisini göstermeye başladığı İstanbul'da Vali Ali Yerlikaya'dan vatandaşlara uyarı geldi. Özellikle Anadolu Yakası'nda saat 12.00 ile 15.00 arasında ciddi bir kar yağışı görüleceğini belirten Vali Yerlikaya, vatandaşı tedbirli olmaya davet etti.

İstanbul'da günlerdir beklenen kar yağışı, günlük hayatı etkilemeye devam ediyor. Gerek Valilik gerekse İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin günlerdir yaptığı uyarılar ve çalışmalar neticesinde yollar açık tutulmaya çalışılırken, önceki akşam yeniden bastıran kar yağışı nedeniyle vatandaşlar zor anlar yaşadı.

VALİ SAAT VERİP UYARDI

Kar yağışının bir kez daha etkisini gösterdiği İstanbul'da Vali Ali Yerlikaya, sosyal medya hesabından saat aralığı vererek, vatandaşlara uyarıda bulundu. Yerlikaya, saat 12.00 ile 15.00 arasında Anadolu Yakası'nda ciddi bir yağış beklendiğini belirtti.

İL GENELİ PARÇALI VE AZ BULUTLU GEÇECEK

Vali Yerlikaya, paylaşımının devamında "Saat 15.00 ile 18.00 arası Anadolu Yakası'nın doğu kesimleri hafif kar yağışlı. Saat 18.00 ile 21.00 arasında ise il geneli parçalı ve az bulutlu geçecek" ifadelerine yer verdi.

Yoğun kar yağışının başladığı İstanbul için yeni uyarı! Vali Yerlikaya, yaşanacakları saat saat paylaştı

Barış Yahya Çinçin
Barış Yahya Çinçin
Gündem Editörü Haberler.com - Yaşam

Ali Yerlikaya, İstanbul, Yaşam, Güncel, Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title