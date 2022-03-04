Yoğun kar yağışı yaşamı olumsuz etkiliyor (2) - Haberler

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Yoğun kar yağışı yaşamı olumsuz etkiliyor (2)

AA, Yusuf Ayas - Güncel
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Şenkaya ilçesinde kar nedeniyle mahsur kalan araçları kurtarmadan görüntü Vatandaşların araç ve evlerini kardan temizleme çalışması Kardan görseller ERZURUM - Erzurum'un Şenkaya ilçesinde etkili olan kar yağışı yaşamı olumsuz etkiliyor.

Şenkaya ilçesinde kar nedeniyle mahsur kalan araçları kurtarmadan görüntü

Vatandaşların araç ve evlerini kardan temizleme çalışması

Kardan görseller ERZURUM - Erzurum'un Şenkaya ilçesinde etkili olan kar yağışı yaşamı olumsuz etkiliyor. İlçede kar yağışının ardından bazı ev ve araçların üzeri karla kaplandı.

Yoğun kar yağışı yaşamı olumsuz etkiliyor (2)

Yoğun kar yağışı yaşamı olumsuz etkiliyor (2)

Yoğun kar yağışı yaşamı olumsuz etkiliyor (2)

AA / Yusuf Ayas - Güncel

Erzurum, Şenkaya, Tragger, kar, Güncel, Haberler

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