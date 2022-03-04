Yoğun kar yağışı yaşamı olumsuz etkiliyor (2)

Şenkaya ilçesinde kar nedeniyle mahsur kalan araçları kurtarmadan görüntü

Vatandaşların araç ve evlerini kardan temizleme çalışması

Kardan görseller ERZURUM - Erzurum'un Şenkaya ilçesinde etkili olan kar yağışı yaşamı olumsuz etkiliyor. İlçede kar yağışının ardından bazı ev ve araçların üzeri karla kaplandı.