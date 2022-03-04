Yoğun kar yağışı yaşamı olumsuz etkiliyor (2)
AA, Yusuf Ayas - Güncel
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Şenkaya ilçesinde kar nedeniyle mahsur kalan araçları kurtarmadan görüntü Vatandaşların araç ve evlerini kardan temizleme çalışması Kardan görseller ERZURUM - Erzurum'un Şenkaya ilçesinde etkili olan kar yağışı yaşamı olumsuz etkiliyor.
Şenkaya ilçesinde kar nedeniyle mahsur kalan araçları kurtarmadan görüntü
Vatandaşların araç ve evlerini kardan temizleme çalışması
Kardan görseller ERZURUM - Erzurum'un Şenkaya ilçesinde etkili olan kar yağışı yaşamı olumsuz etkiliyor. İlçede kar yağışının ardından bazı ev ve araçların üzeri karla kaplandı.