Yoğun esrar kullanımı testis kanseri riskini artırıyor
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Yoğun esrar kullanımı testis kanseri riskini artırıyor

Esrar kullanıcılarına bir kötü haber daha; yeni bir çalışmaya göre esrar içenlerde testis kanseri riski artıyor.

05.12.2019 15:28 | Son Güncelleme: 05.12.2019 15:28
Yoğun esrar kullanımı testis kanseri riskini artırıyor

Yeni bir çalışmaya göre esrar içenlerde testis kanseri riski daha fazla. Her ne kadar araştırmada 10 yıl boyunca günde en az bir defa esrar içilmesi gibi yoğun bir kullanım sonucundan bahsedilse de risk oranı bağımlılık seviyesine göre artış gösterdiği belirtiliyor. Az miktar kullanan kişiler için ciddi bir risk söz konusu değil.


Araştırma sonuçlarına göre aşırı esrar kullananlarda testis kanserine yakalanma riski yüzde 36 artış gösterirken konuya ilişkin daha fazla test yürütülmesi gerektiğine dikkat çekiliyor. Euronews.com'da Görüntüle

Kaynak: Euronews.com

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