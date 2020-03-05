Yoğun bakıma alınan Levent Can'dan haber var!
Geçirdiği kalp krizi sonrası İstanbul'da özel bir hastanede yoğun bakıma alınan oyuncu Levent Can'dan (48) sevindiren haber geldi
05.03.2020 15:43 | Son Güncelleme: 05.03.2020 15:43
Snob Usta oyuncu Levent Can'ın yakınında bulunan bir isim Snob Magazin'e konuştu. Edindiğimiz bilgiye göre kalbine stent takılan Levent Can, normal odaya alındı. Usta oyuncu, iki gün sonra taburcu olacak.
Levent Can, 'Vatanım Sensin', 'Emret Komutanım' ve 'Kavak Yelleri' gibi başarılı projelerde yer alarak adından söz ettirmişti.
Kaynak: Snob Magazin
HABER YORUMLARI