Yoğun bakıma alınan Levent Can'dan haber var!
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Yoğun bakıma alınan Levent Can'dan haber var!

Geçirdiği kalp krizi sonrası İstanbul'da özel bir hastanede yoğun bakıma alınan oyuncu Levent Can'dan (48) sevindiren haber geldi

05.03.2020 15:43 | Son Güncelleme: 05.03.2020 15:43
Yoğun bakıma alınan Levent Can'dan haber var!

Snob Usta oyuncu 'ın yakınında bulunan bir isim Snob Magazin'e konuştu. Edindiğimiz bilgiye göre kalbine stent takılan Levent Can, normal odaya alındı. Usta oyuncu, iki gün sonra taburcu olacak.

Levent Can, 'Vatanım Sensin', 'Emret Komutanım' ve 'Kavak Yelleri' gibi başarılı projelerde yer alarak adından söz ettirmişti.

Kaynak: Snob Magazin

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