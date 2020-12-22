Yoğun bakım hemşireleri AA'nın "Yılın Fotoğrafları" oylamasına katıldı
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ FOTOGALERİ YAZARLAR TÜMÜ

Yoğun bakım hemşireleri AA'nın "Yılın Fotoğrafları" oylamasına katıldı

22.12.2020 15:19 | Son Güncelleme: 22.12.2020 15:22
Yoğun bakım hemşireleri AA'nın

Ankara Şehir Hastanesinin yeni tip koronavirüs (Kovid-19) yoğun bakım ünitesinde çalışan hemşireler, Anadolu Ajansı (AA) tarafından düzenlenen "Yılın Fotoğrafları" oylamasına katıldı.

Ankara Şehir Hastanesinin yeni tip koronavirüs (Kovid-19) yoğun bakım ünitesinde çalışan hemşireler, Anadolu Ajansı (AA) tarafından düzenlenen "Yılın Fotoğrafları" oylamasına katıldı.

Hemşire Ayşegül Ak, Neslihan Karsak ve Seçim Kaya, AA foto muhabirleri ve muhabirlerinin yurt içinde ve dışında çektiği, "haber", "spor" ve "yaşam" kategorilerindeki fotoğrafları inceledi.

Hemşirelerin haber kategorisindeki seçimi, Arif Hüdaverdi Yaman'ın "İşitme engelli hastayla iletişim" isimli fotoğrafı oldu.

Hemşire Ak, İstanbul'da yoğun bakım ünitesinde görevli hemşirelerin, Kovid-19 tanısı alan işitme engelli bir hastayla kağıda yazdıkları notlarla iletişim kurdukları anın yer aldığı fotoğrafı çok beğendiğini ifade ederek, "Bu, bizim de sıkça başvurduğumuz bir yöntem. Çünkü hastalarımız entübe olduğunda konuşamıyor, bazıları bizi duyamıyor. Onlara yazılı bir görsel gösterdiğimizde, anlayabildiklerini mimiklerinden hissediyoruz." dedi.

Spor kategorisinde, Mustafa Öztürk'ün "Geleneksel Mostar Köprüsü atlayışları" adlı fotoğrafına oy veren hemşireler, salgının geride kalacağına inandıkları için seçimlerini özgürlüğü yansıtan bir fotoğraftan yana kullandıklarını kaydetti.

Hemşireler, yaşam kategorisinde ise Mesut Varol'un "Hakkari zirvelerindeki tilki" adlı fotoğrafını seçti.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Ahmet Sertan Usul

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri Yazarlar
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Ziya Selçuk İsmail Demir Mustafa Şentop Süleyman Soylu Süreyya Sadi Bilgiç
Magazin Merve Dizdar Aslı Tandoğan Oktay Kaynarca Mustafa Üstündağ
Spor Umut Bulut Arda Turan Ersun Yanal Sergen Yalçın Abdullah Avcı
Tüm Haberler Adana Alman İngiltere Galatasaray
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Yoğun bakım hemşireleri AA'nın "Yılın Fotoğrafları" oylamasına katıldı | Haberler.com Güncel
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 22.12.2020 15:34:14. #1.14#
title