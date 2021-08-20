YÖDAK DAÜ'de Denetim Ziyareti Gerçekleştirdi
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YÖDAK DAÜ'de Denetim Ziyareti Gerçekleştirdi

YÖDAK DAÜ'de Denetim Ziyareti Gerçekleştirdi
Habermetre - Haberler | Toplum

Doğu Akdeniz Üniversitesi (DAÜ), Yükseköğretim, Planlama, Denetleme, Akreditasyon ve Koordinasyon Kurulu (YÖDAK) tarafından yürütülen denetimlerden geçiyor.

Doğu Akdeniz Üniversitesi (DAÜ), Yükseköğretim, Planlama, Denetleme, Akreditasyon ve Koordinasyon Kurulu (YÖDAK) tarafından yürütülen denetimlerden geçiyor. 18 Ağustos 2021, Çarşamba günü saat 10: 30'da YÖDAK Üyeleri Prof. Dr. Olgun Çiçek, Prof. Dr. Hüseyin Uzunboylu ve Prof. Dr. Hasret Balcıoğlu DAÜ'ye ziyaret gerçekleştirerek yerinde incelemelerde bulundular.

Denetimler öncesinde DAÜ Rektörü Prof. Dr. Aykut Hocanın'ı makamında ziyaret eden YÖDAK yetkilileri DAÜ hakkında Prof. Dr. Hocanın'dan detaylı bilgiler aldılar. Söz konusu ziyaret sırasında DAÜ Akademik İşlerden Sorumlu Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Hasan Demirel ile DAÜ Sosyal ve Kültürel İşlerden Sorumlu Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Deniz İşçioğlu da hazır bulundu.

DAÜ Senato Toplantı Odası'nda gerçekleştirilen denetimler sırasında DAÜ Uzaktan Eğitim Enstitüsü Müdürü Prof. Dr. Ersun İşçioğlu tarafından uzaktan destek eğitimi konusunda sunum gerçekleştirildi. Denetim toplantısı esnasında idari ve teknik personel de hazır bulundu.

Kaynak: Habermetre

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