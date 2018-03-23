Mili Eğitim Bakanlığı (MEB) Yükseköğretim ve Yurt Dışı Eğitim Genel Müdürlüğünün düzenlediği, Yurt Dışına Lisansüstü Öğrenim Görmek Üzere Gönderilecek Adayları Seçme ve Yerleştirme (YLSY) Yurt İçi Akademik Danışmanları Toplantısı, 6 üniversitenin katılımıyla Erciyes Üniversitesi'nde (ERÜ) gerçekleştirildi.

ERÜ'den yapılan yazılı açıklamaya göre, Yabancı Diller Yüksekokulu Konferans Salonu'nda düzenlenen etkinliğe, MEB Müsteşar Yardımcısı Prof. Dr. Ahmet Emre Bilgili, ERÜ Rektör Yardımcıları Prof. Dr. Murat Doğan ve Prof. Dr. Mustafa Kemal Apalak, Abdullah Gül Üniversitesi Rektör Yardımcısı Prof. Dr. İrfan Alan, Yükseköğretim ve Yurt Dışı Eğitim Genel Müdürü Bülent Çiftçi, İl Milli Eğitim Müdürü Osman Elmalı ile çok sayıda akademisyen katıldı.

Yükseköğretim ve Yurt Dışı Eğitim Genel Müdürü Bülent Çiftçi, toplantıda yaptığı konuşmada, 1416 sayılı Ecnebi Memleketlere Gönderilecek Talebe Hakkındaki Kanun ile ilgili bilgiler verdi.

Kanunun 1929 yılında çıktığını aktaran Çiftçi, "Çok eski ama ülkemizin nitelikli insan kaynağını oluşturma bakımından çok önemli bir kanun. 1929 yılından 2005 yılına kadar 9 bin 500 civarında bursiyerimiz bu kanundan faydalanmış. 2005 ile 2017 arasında yine 9 bin kişi bu kanundan faydalanmış durumdalar. Mevcut sistemimizde 3 bin 842 öğrencimiz halen dünyanın 50 farklı ülkesinde yüksek lisans ve doktora eğitimine devam ediyor." ifadelerini kullandı.

MEB Müsteşar Yardımcısı Bilgili de kanun hakkında yakın zamanda bir çalıştay gerçekleştirildiğini ve yeni düzenlemelerin yapılacağını bildirdi.

Program, Erciyes Üniversitesi, Abdullah Gül Üniversitesi, Ahi Evran Üniversitesi, Cumhuriyet Üniversitesi, Nevşehir Üniversitesi ve Niğde Ömer Halis Demir Üniversitesi'nin, YLSY programı hakkında bilgilendirme sunumuyla devam etti.