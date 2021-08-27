YKS yerleştirme sonuçları ne zaman açıklanacak 2021? ÖSYM ile YKS tercihleri yerleştirme sonuçları ne zaman açıklanacak?

Son Dakika: YKS yerleştirme ve tercih sonuçları, üniversiteye girmek için sabırsızlanan adayların gündeminde yer almakta. Geçtiğimiz haftalarda alınan YKS üniversite tercihlerinin sonuç ekranının henüz erişime açılmaması sebebiyle adaylar "YKS tercih sonuçları ne zaman açıklanacak?" diye araştırmaktalar. Peki, YKS yerleştirme sonuçları ne zaman açıklanacak 2021? ÖSYM ile YKS tercihleri yerleştirme sonuçları ne zaman açıklanacak? 2021 ÖSYM ile YKS tercihleri ve üniversite tercihleri sorgulama!

Son Dakika: YKS yerleştirme sonuçları ne zaman açıklanacak 2021? sorusu tüm adayların gündeminde yer almakta. YKS yerleştirme ve tercih sonuçları, üniversiteye girmek için sabırsızlanan adayların gündeminde yer almakta. Geçtiğimiz haftalarda alınan YKS üniversite tercihlerinin sonuç ekranının henüz erişime açılmaması sebebiyle adaylar "YKS tercih sonuçları ne zaman açıklanacak?" diye araştırmaktalar. Peki, YKS yerleştirme sonuçları ne zaman açıklanacak 2021? ÖSYM ile YKS tercihleri yerleştirme sonuçları ne zaman açıklanacak? 2021 AİS ÖSYM ile YKS tercihleri ve üniversite tercihleri sorgulama ekranı! İşte detaylar haberimizde... Gündem haberler için bizi takip edin. Haberler.com gündemin sıcak konularını sizler için derliyor.

YKS TERCİH SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

ÖSYM, YKS tercih sonuçlarının açıklanacağı tarihe ilişkin bir açıklamada bulunmadı. Tercih sonuçlarının açıklanmasının ardından öğrenciler üniversite kayıt işlemlerini gerçekleştirecek ve 2021-2022 eğitim öğretim yılı başlayacak. Geçtiğimiz yıl 6-14 Ağustos tarihleri aralığında yapılan YKS tercihlerinin sonuçları 26 Ağustos'ta erişime açılmıştı. Bu nedenle birkaç gün içinde sonuçların açıklanacağı tahmin ediliyor.

ÖSYM BAŞKANI AYGÜN AÇIKLAMASI! YKS SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

ÖSYM Başkanı Halis Aygün, YKS tercih sonuçlarıyla ilgili son dakika şu açıklamada bulundu;

"Sevgili gençler, biliyorum YKS sonuçlarını heyecanla bekliyorsunuz, sizi anlıyorum ve heyecanınızı paylaşıyorum. 2021-YKS yerleştirme işlemleri ve kontroller devam ediyor. Önümüzdeki hafta içerisinde sonuçları açıklayacağız. Şimdiden hayırlı olmasını diliyorum. "

ÜNİVERSİTE KAYITLARI NE ZAMAN YAPILACAK?

Tercih ve yerleştirme sonuçlarının açıklanmasının ardından başlayacak olan üniversite kayıtların 6 Eylül'den itibaren yapılacağı duyuruldu. Elektronik kayıtlar ise 4-8 Eylül 2021 tarihleri arasında yapılacaktır.

ÜNİVERSİTE KAYIT TARİHLERİ BELLİ OLDU

YKS sonuçlarına göre bir programa kayıt hakkı kazanan adayların kayıt işlemleri 6-10 Eylül 2021 tarihleri arasında yapılacaktır. Elektronik kayıtlar ise 4-8 Eylül 2021 tarihleri arasında yapılacaktır. Haberler.com sizler için en doğru bilgileri araştırıyor. Doğru kaynak için doğru yerdesiniz.

ÜNİVERSİTELER NE ZAMAN AÇILACAK?

Cumhurbaşkanı Erdoğan, üniversitelerin 2021-2022 eğitim öğretim yılı akademik takviminin 13 Eylül itibarıyla başlayacağını duyurdu. 13 Eylül'de ülke genelinde tüm üniversiteler yüz yüze eğitim ile döneme başlayacak.