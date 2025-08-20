YKS yerleştirme sonuçları bugün açıklanır mı? Üniversiteye yerleştim mi, nasıl öğrenirim 2025?

Yks yerleştirme sonuçları 2025 açıklandı mı? Henüz ÖSYM tarafından sonuçların açıklandığına dair resmi bir duyuru yapılmadı. Adaylar, her gün "Yks yerleştirme sonuçları 2025 saat kaçta açıklanacak?" gibi sorgularla interneti meşgul ediyor. Geçmiş yılların açıklanma tarihlerine bakıldığında, sonuçların genellikle Ağustos ayının son haftasında duyurulduğu görülüyor. Peki, YKS yerleştirme sonuçları bugün açıklanır mı?

YKS YERLEŞTİRME (TERCİH) SONUÇLARI BUGÜN AÇIKLANIR MI?

Henüz ÖSYM tarafından sonuçların açıklandığına dair resmi bir duyuru yapılmadı. YKS yerleştirme sonuçları 2025 için öne çıkan tarih aralıkları 22 Ağustos - 25 Ağustos arası olarak değerlendiriliyor. Uzmanlara göre, sonuçların en geç 1 Eylül 2025 tarihine kadar açıklanması bekleniyor.

YKS YERLEŞTİRME SONUÇLARI NASIL ÖĞRENİLİR?

Sonuçlar açıklandığında, ÖSYM'nin resmi sonuç sayfası olan sonuc.osym.gov.tr üzerinden sorgulanabilecek. Şifre ve T.C. kimlik numarası ile adaylar yerleştirme sonuçlarına anında ulaşabilecek.