YKS'Ye köpeğiyle geldi; son ana kadar yanından ayrılmadı
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YKS'Ye köpeğiyle geldi; son ana kadar yanından ayrılmadı

YKS'Ye köpeğiyle geldi; son ana kadar yanından ayrılmadı
Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Özgür EREN / Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) ilk oturumu olan Temel Yeterlilik Sınavı 10.15'te başladı.

Özgür EREN/ Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) ilk oturumu olan Temel Yeterlilik Sınavı 10.15'te başladı. Sınava ikinci defa giren Gizem Bay'ı sınava köpeği 'Mişa' ile geldi. 

YKS'nin ilk oturumu olan Temel Yeterlilik Testi saat 10.15'te başladı. Adaylar, saat 10.00'da sınav giriş kartları ve kimlik belgeleri ile sınava girdi. Sınav salonuna alınmayan malzemeler okul önlerinde bekleyen emanetçilere teslim edildi. Sınava ikinci defa giren Gizem Bay, sınava çok sevdiği köpeği 'Mişa' ile geldi. İlgi odağı olan 'Mişa' sahibi Gizem Bay'ı son ana kadar takip etti.

"HEP BERABER GELDİK"

YKS adayı Gizem Bay "Sınava gireceğim için biraz heyecanlıyım. Köpeğimle birbirimizi çok seviyoruz. Bugün de bana destek veriyor. Hep beraber geldik. Biraz zorlu bir yıl geçirdik ama inşallah bugün başaracağım. Ailem de her zaman destekçi oldu. Şimdi de oluyorlar" dedi.Kızı sınava giren Songül Bay "Hepimiz çok heyecanlıyız. Bir yıl boyunca çalıştılar. İnşallah tüm gençler emeklerinin karşılığını alırlar. Hepsine başarılar diliyorum. Aile boyu sınav için geldik" diye konuştu.

 


YKS'Ye köpeğiyle geldi; son ana kadar yanından ayrılmadı
YKS'Ye köpeğiyle geldi; son ana kadar yanından ayrılmadı
YKS'Ye köpeğiyle geldi; son ana kadar yanından ayrılmadı
YKS'Ye köpeğiyle geldi; son ana kadar yanından ayrılmadı
YKS'Ye köpeğiyle geldi; son ana kadar yanından ayrılmadı
YKS'Ye köpeğiyle geldi; son ana kadar yanından ayrılmadı
YKS'Ye köpeğiyle geldi; son ana kadar yanından ayrılmadı
YKS'Ye köpeğiyle geldi; son ana kadar yanından ayrılmadı
YKS'Ye köpeğiyle geldi; son ana kadar yanından ayrılmadı

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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