YKS'ye kaç gün kaldı? 2025 YKS ne zaman, hangi tarihte? TYT,AYT,YDT sınavları saat kaçta?
YKS'ye kaç gün kaldı? 2025 yılında üniversite hayali kuran milyonlarca aday, Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) için geri sayıma başladı. Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından düzenlenen sınav için adaylar, "2025 YKS ne zaman yapılacak?" sorusunu sıkça araştırıyor.
Yks'ye kaç gün kaldı? sorusunun cevabı merak ediliyor. 2025 YKS tarihi ÖSYM tarafından açıklandı. Adaylar, TYT, AYT ve YDT olmak üzere üç oturumda gerçekleşecek sınavlara girecek. Peki, 2025 TYT, AYT ve YDT saat kaçta başlayacak? İşte güncel YKS sınav takvimi, sınav saatleri ve detaylar…
YKS NE ZAMAN?
2025 YKS, 21-22 Haziran tarihlerinde gerçekleştirilecek.
SINAV GİRİŞ BELGESİ NE ZAMAN YAYINLANACAK?
YKS sınav giriş belgeleri genellikle sınavdan 10 gün önce erişime açılır. Bu doğrultuda, 2025 YKS sınav giriş belgelerinin 9-11 Haziran 2025 tarihleri arasında ÖSYM AİS üzerinden adayların erişimine sunulması bekleniyor.
YKS NE ZAMAN, HANGİ TARİHTE?
YKS, üç oturum halinde uygulanacak:
TYT (Temel Yeterlilik Testi)
Tarih: 21 Haziran 2025 Cumartesi
Başlama Saati: 10:15
Süre: 165 dakika
AYT (Alan Yeterlilik Testi)
Tarih: 22 Haziran 2025 Pazar
Başlama Saati: 10:15
Süre: 180 dakika
YDT (Yabancı Dil Testi)
Tarih: 22 Haziran 2025 Pazar
Başlama Saati: 15:45
Süre: 120 dakika