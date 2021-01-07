YKS'ye ilk kez girecek 12. sınıf öğrencileri için soruların basitleştirilmesi teklifi
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YKS'ye ilk kez girecek 12. sınıf öğrencileri için soruların basitleştirilmesi teklifi

07.01.2021 13:57 | Son Güncelleme: 07.01.2021 14:00
YKS'ye ilk kez girecek 12. sınıf öğrencileri için soruların basitleştirilmesi teklifi

Eğitim-Bir-Sen Diyarbakır Şube Başkanı Ramazan Tekdemir, pandemi nedeniyle bu yıl YKS sınavına ilk kez girecek 12. sınıf öğrencilere kolaylaştırılmış sorular sorulmasını teklif etti.

Eğitim-Bir-Sen Diyarbakır Şube Başkanı Ramazan Tekdemir, pandemi nedeniyle bu yıl YKS sınavına ilk kez girecek 12. sınıf öğrencilere kolaylaştırılmış sorular sorulmasını teklif etti.

Tekdemir, Anadolu Ajansı (AA) Diyarbakır Bölge Müdürü Erdem Gültekin'i ziyaret etti. Ziyarette yaptıkları çalışmalar hakkında bilgi veren Tekdemir, şartların müsait olması durumunda 8. ve 12. sınıflara yönelik seyreltilmiş bir ortamda destekleme ve yetiştirme kurslarının yapılması talep ettiklerini söyledi.

Bu yıl 12. sınıfta Yükseköğretim Kurumları Sınavına (YKS) girecek öğrencilere uygulanacak soru standardı ve tipinin daha kolay seçeneklerden oluşmasını gerekli olduğunu düşündüklerini dile getiren Tekdemir, şöyle konuştu:

"Normal koşullarda öğretmenler eşliğinde kazanımlarını tamamlamış öğrencilere yönelik bir sınavın yerine uzaktan eğitimin zorluk derecesi ve olumsuz ortamı dikkate alınarak soru ağırlığında, sınav yapısında işleyişinde bir değişikliğe gidilmesinin gerekli olduğunu düşünüyoruz. Kazanımlarını öğretmen eşliğinde almamış öğrencilere daha basit bir sınav uygulanmasını istiyoruz."

Kaynak: Anadolu Ajansı / Hasan Namlı

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