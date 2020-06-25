YKS'ye girecek öğrencilere moral hediyesi
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YKS'ye girecek öğrencilere moral hediyesi

Hafta sonu Yükseköğretim Kurumları Sınavı'na (YKS) girecek öğrencilere moral motivasyon etkinlikleri düzenlendi.

YKS'ye girecek öğrencilere moral hediyesi
25.06.2020 16:33 | Son Güncelleme: 25.06.2020 16:37

Hafta sonu Yükseköğretim Kurumları Sınavı'na (YKS) girecek öğrencilere moral motivasyon etkinlikleri düzenlendi. Çikolata ve kolonya hediye edilen üniversite adayları sınav öncesi uzmanlarla sohbet ederek tavsiyeler aldı.

Yükseköğretim Kurumları Sınavı'na (YKS) sayılı günler kala Bağcılar Belediyesi Şehit Savcı Mehmet Selim Kiraz Kütüphanesi'nde ders çalışan gençlere çikolata ve kolonyadan oluşan bir paket hediye edildi. Sınav stresi yaşayan öğrenciler alanında uzman eğitmenlerle sohbet ederek tavsiyeler aldı.

KÜÇÜK BİR SÜRPRİZ YAPTIK

Öğrencilerin sınav öncesi moral depolamalarını amaçladıklarını söyleyen Bağcılar Belediye Başkanı Lokman Çağırıcı, "Geleceğimiz olan gençlerin başarılı olmaları ve güzel yarınları inşa etmeleri için elimizden gelen her türlü desteği vermeye hazırız. YKS sınavı öncesi öğrencilerimize küçük bir sürpriz yaparak, her zaman onların yanlarında olduğumuzu hatırlatmak istedik. Onlar ellerinden geleni yaptılar ve sınava güzelce hazırlandılar. Biz onların başarılı olacaklarına inanıyoruz ve güveniyoruz. Şimdiden sınava girecek tüm öğrencilerimize başarılar diliyorum" dedi.

CANLI YAYINDA TAVSİYELER

Öte yandan Bağcılar Gençlik Merkezi'nde YKS'ye girecek öğrenciler için internet üzerinden canlı yayın düzenlendi. Belediyenin sosyal medya hesapları üzerinden gerçekleşen programda Eğitim ve Tercih Danışmanı Mehmet Niyazi Şahin, "Uyku düzeni", "Beslenme düzeni", "Velilerin üzerlerine düşen sorumluluklar", "Sınav esnasında yaşanacak kaygılara önlemler" konularında açıklamalar yaptı. Salgın süreci boyunca evde kalarak ders çalışan öğrencilerin sınav öncesi artan kaygılarını yenmelerinin önemli olduğunu vurgulayan Şahin, hem sınav anında dikkat edilmesi gerekenleri anlattı hem de tavsiyelerde bulundu.

Şahin, özellikle sosyal medyada paylaşılan bazı bilgilerin öğrenci ve velileri daha fazla stres yaşattığını söyleyerek, sınava kadar söylenti, paylaşım, konuşma gibi içeriklerden uzak durulması gerektiğini belirtti.


Kaynak: DHA

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