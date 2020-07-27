YKS (TYT, AYT, YDT) açılımı nedir? YKS nedir, ne demektir?
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YKS (TYT, AYT, YDT) açılımı nedir? YKS nedir, ne demektir?

YKS sınav sonuçlarının açıklanmasının ardından milyonlar bu kısaltmaların açılımları nedir onu araştırmaya başladı. Öğrenciler sınavların açılımını bilseler de veliler ve diğer vatandaşlar YKS, TYT, AYT ve YDT'nin ne olduğunu bilemeyebiliyor. Peki YKS açılımı nedir?

YKS (TYT, AYT, YDT) açılımı nedir? YKS nedir, ne demektir?
27.07.2020 11:10 | Son Güncelleme: 27.07.2020 11:13

YKS 3 oturumdan oluşan TYT, AYT ve YDT sınavlarının birleşimidir. Peki çok merak edilen bu sınavların açılımı nedir, ne demektir, ne anlama geliyor?

YKS NEDİR? YKS AÇILIMI NEDİR?

YKS sınavının açılımı "Yükseköğretim Kurumları Sınavı" demektir. YKS; TYT, AYT ve YDT sınavlarının birleşimidir. Yani toplam 3 oturumdan oluşmaktadır.

1. oturumu: YKS 'dir.

2. oturumu: AYT 'dir.

3. oturumu: YDT 'dir.

TYT NEDİR? TYT AÇILIMI NEDİR?

TYT'nin açılımı "Temel Yeterlilik Testi" demektir. TYT'de; Türkçe Testi, Sosyal Bilimler Testi, Temel Matematik Testi ve Fen Bilimleri Testi yer almaktadır. TYT'de 40 soru Türkçe, 40 soru Matematik, 20 soru Sosyal Bilimler ve 20 soru da Fen Bilimleri'nden olacaktır. Toplam 120 sorudur.

YKS 3 oturumdan oluşan bir sınavdır. 1. oturumu ise TYT'dir. Sınava başvuran adayların TYT sınavına girmeleri zorunludur. Fakat diğer ikisine isteğe bağlı şekilde girebilirler.

AYT NEDİR? AYT AÇILIMI NEDİR?

AYT'nin açılımı "Alan Yeterlilik Testleri" demektir. AYT'de; Türk Dili ve Edebiyatı-Sosyal Bilimler-1 soruları, Sosyal Bilimler-2 soruları, Matematik soruları ve Fen Bilimleri soruları bulunmaktadır. Toplam 160 sorudan oluşur.

AYT, TYT'nin 2. oturum sınavıdır. Girilmesi zorunlu değildir. Ama 4 yıllık üniversiteye gitmek isteyenlerin girmesi gereken bir sınavdır.

YDT NEDİR? YDT AÇILIMI NEDİR?

YDT'nin açılımı "Yabancı Dil Testi" demektir. YKS'nin 3. oturumudur. YDT sınavı; Almanca, Arapça, Fransızca, İngilizce ve Rusça dillerinde yapılıyor. Her dil için ayrı soru kitapçığı bulunmaktadır.

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