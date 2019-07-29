YKS tercihleri sona eriyor! 2019 YKS yerleştirme sonuçları ne zaman belli olacak?

Üniversite adayları için YKS tercihleri bugün sona eriyor. ÖSYM tarafından belirlenen YKS tercih dönemi 23 Temmuz'da başlamıştı. Adayların tercih yapabilmeleri için 2019-TYT puanı en az 150 olması gerekiyor. Bu akşam 23.59'a kadar ÖSYM AİS giriş yapılarak YKS tercihleri yapılabilecek. Peki YKS yerleştirme sonuçları ne zaman açıklanacak? Kayıtlar ne zaman başlayacak?

YKS TERCİHLERİ NASIL YAPILIR?

YKS ercih işlemlerini T.C. kimlik numaraları ve şifreleri ile 29 Temmuz saat 23.59'a kadar aşağıdaki bağlantıdan yapabilirsiniz.

ÖSYM AİS - YKS TERCİH EKRANI

YKS YERLEŞTİRME SONUÇLARI NE ZAMAN BELLİ OLACAK?



YKS yerleştirme sonuçları için verilen kesin bir tarih yok. ÖSYM, geçen sene tercihlerin sona ermesinden iki hafta sonra YKS yerleştirme sonuçları "sonuc.osym.gov.tr" internet sitesinden açıklamıştı.

KAYITLAR NE ZAMAN YAPILACAK?

YKS sonuçlarına göre bir programa kayıt hakkı kazanan adayların kayıt işlemleri 19-23 Ağustos 2019 tarihleri arasında yapılacaktır. Elektronik kayıtlar ise 19-21 Ağustos 2019 tarihleri arasında yapılacaktır