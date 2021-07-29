YKS tercihleri ne zaman? Tercihler ne zaman yapılacak YKS? YKS kaç tercih hakkı var?
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YKS tercihleri ne zaman? Tercihler ne zaman yapılacak YKS? YKS kaç tercih hakkı var?

YKS tercihleri ne zaman? Tercihler ne zaman yapılacak YKS? YKS kaç tercih hakkı var?
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ÖSYM Başkanı Halis Aygün, YKS tercih kılavuzunun güncel halinin 29 Temmuz tarihinde erişime açıldığını duyurmasının ardından YKS tercihleri ne zaman? Tercihler ne zaman yapılacak YKS? sorularının yanıtları merak edildi. YKS kaç tercih hakkı var?

YKS tercihleri ne zaman? Tercihler ne zaman yapılacak YKS? sorularının yanıtları merak ediliyor. 2021-YKS Yükseköğretim Programları ve Kontenjanları Kılavuzu'nu internet sitesinden yayımlayan ÖSYM, 2021 YKS tercih tarihlerini de daha öncesinden açıklamıştı. 26-27 Haziran'da üç oturum halinde düzenlenen binlerce adayın katılım sağladığı YKS sonuçlarına göre adaylar üniversite tercihlerini gerçekleştirecekler. YKS tercihleri, ÖSYM'nin AİS ekranı üzerinden aday T.C kimlik numarası ile alınacak. YKS kaç tercih hakkı var?

YKS TERCİHLERİ NE ZAMAN?

Adaylarımız tercihlerini 5-13 Ağustos tarihleri arasında http://ais.osym.gov.tr'den yapacaklardır. Adaylarımıza hayırlı olmasını dilerim." 2020 YKS tercih kılavuzu için tıklayınız.

Açıklamada "2021-YKS Yükseköğretim Programları ve Kontenjanları Kılavuzunu http://osym.gov.tr sitemizde yayımladık. Adaylarımız 2021-YKS tercihlerini 5-13 Ağustos 2021 tarihleri arasında http://ais.osym.gov.tr 'den yapacaklardır." sözlerine yer verildi.

YKS KAÇ TERCİH HAKKI VAR?

ÖSYM tarafından yürütülecek olan YKS tercih süreci, öğrencilerin gündeminde yer alacak.Adaylara üniversite tercih tarihleri süresinde 24 tercih hakkı tanınacak.

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