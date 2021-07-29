YKS tercihleri ne zaman? Tercihler ne zaman yapılacak YKS? YKS kaç tercih hakkı var?

ÖSYM Başkanı Halis Aygün, YKS tercih kılavuzunun güncel halinin 29 Temmuz tarihinde erişime açıldığını duyurmasının ardından YKS tercihleri ne zaman? Tercihler ne zaman yapılacak YKS? sorularının yanıtları merak edildi. YKS kaç tercih hakkı var?