YKS tercihleri başladı mı? 2021 YKS üniversite tercihleri nasıl yapılır?
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YKS tercihleri başladı mı? 2021 YKS üniversite tercihleri nasıl yapılır?

YKS tercihleri başladı mı? 2021 YKS üniversite tercihleri nasıl yapılır?
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Son Dakika: Üniversite eğitimi alma hayali kuran milyonlarca vatandaş bugün YKS tercihleri başladı mı? Diye sormaktadır. Geçtiğimiz dönemde Cumhurbaşkanı Erdoğan yangın ve sel felaketleri sebebiyle üniversite tercihlerinin uzatıldığını açıklamıştı. Peki, YKS tercihleri başladı mı, ne zaman başlıyor ve bitiyor? YKS tercihleri başladı mı? 2021 YKS üniversite tercihleri nasıl yapılır?

Geçtiğimiz haftalarda açıklanan YKS sınav sonuçlarının ardından üniversite tercihleri için geri sayım başlamıştı. Geçtiğimiz dönemde Cumhurbaşkanı Erdoğan yangın ve sel felaketleri sebebiyle üniversite tercihlerinin uzatıldığını açıklamıştı. Peki, YKS tercihleri başladı mı, ne zaman başlıyor ve bitiyor? YKS tercihleri başladı mı? 2021 YKS üniversite tercihleri nasıl yapılır? İşte detaylar haberimizde…

SON DAKİKA: YKS TERCİHLERİ BAŞLADI MI?

YKS üniversite tercihleri, 5 Ağustos itibarı ile yapılacak. Adaylar, 05 Ağustos ile 20 Ağustos tarihleri arasında tercihlerini yapacak.

YKS ÜNİVERSİTE TERCİHLERİ NASIL YAPILIR?

Adaylar tercihlerini, T.C. Kimlik Numarası ve şifre ile tercih süresi içinde ÖSYM'nin https://ais.osym.gov.tr internet adresinden bireysel olarak yapacaklar ve tercihlerini, internet üzerinden elektronik ortamda göndererek tercih bildirimini tamamlayacaklardır. Bunun dışında tercih bildiriminde bulunulamaz (posta, fax, elektronik posta vb.). Merkezimize posta vb. yollarla gönderilen tercih listeleri işleme alınmaz ve cevaplandırılmaz. Sadece elektronik ortamda yapılan tercihler geçerlidir.

Tercih bildirim işleminizi tamamladıktan sonra "Tercih Süresi" içerisinde https://ais.osym.gov.tr internet adresinden tercihlerinizde değişiklik yapabilirsiniz. Tercih işleminizi tamamladıktan sonra "Tercih Süresi" içerisinde https://ais.osym.gov.tr internet adresinden tercih bilgilerinizi mutlaka kontrol ediniz ve yazıcıdan tercih listenizin bir dökümünü edinerek saklayınız.

YKS TERCİHLERİ İÇİN TIKLAYINIZ…

2021 YKS'DE KAÇ TERCİH HAKKI VAR?

Adayların 2021 YKS için tercih hakkı 24 bulunuyor. Ön lisans ve lisans programlarını da listenize alabileceğiniz 24 bölümü tercih listenize yazabileceksiniz. Ancak tercihlerinizin tümünü doldurmak zorunda değilsiniz.

Tercihlerinizi yaparken kaydolmayı en çok istediğiniz programı en üst tercihinize, daha sonra istediğiniz programı ikinci tercihinize yazınız ve bütün tercihlerinizi bu şekilde sıralayınız. Duruma göre yapabileceğiniz 24 tercihin baştan birkaç tanesini "Puanım yeterli olmayabilir." endişesine kapılmadan, sadece ilginizi göz önüne alarak belirleyebilir, buralara en çok istediğiniz programları yazabilirsiniz. Ancak, kazansanız bile kaydolmayı istemediğiniz bir programa tercih listenizde yer vermemeniz yararınıza olacaktır.

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