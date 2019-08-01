YKS tercih sonuçları ne zaman açıklanacak? (2019 ÖSYM YKS yerleştirme sonuçları)

YKS tercihleri 29 Temmuz'da sona erdi. Üniversite adayları, aldıkları puanlara göre taban puanları ve kontenjanlara göre girmek istedikleri bölümleri seçtiler. ÖSYM AİS üzerinden yaptıkları YKS tercihleri sonrasında heyecanla sonuçların açıklanmasını beklemeye başladılar. Peki, YKS tercih sonuçları ne zaman açıklanacak?

YKS TERCİH SONUÇLARI NE ZAMAN BELLİ OLACAK?

YKS tercih sonuçları için verilen kesin bir tarih yok. Geçen sene, YKS tercih sonuçları, başvurulardan iki hafta sonra açıklanmıştı. Kayıtlardan önce açıklanması gereken YKS tercih sonuçları, 14 Ağustos'tan sonra yerleştirme Sonuçları internet (https://sonuc.osym.gov.tr) aracılığıyla ilan edilebilir.

KAYITLAR NE ZAMAN YAPILACAK?

YKS sonuçlarına göre bir programa kayıt hakkı kazanan adayların kayıt işlemleri 19-23 Ağustos 2019 tarihleri arasında yapılacaktır. Elektronik kayıtlar ise 19-21 Ağustos 2019 tarihleri arasında yapılacak.

EK YERLEŞTİRME NE ZAMAN?

YKS tercih sonuçları açıklanmasından sonra bir yere yerleşemeyen adaylara ek yerleştirme şansı tanınıyor. Kayıtların tamamlanması sonrasında üniversiteler, boş kalan kontenjanları ÖSYM'ye bildirir. Ek yerleştirmeye başvurabilmek için herhangi bir yükseköğretim kurumuna yerleşmemiş olmak gerekiyor.

Ek Yerleştirmede; ön lisans ve lisans programlarına merkezî genel yerleştirmedeki en küçük puanlarının altında puanı olan aday yerleştirilmeyecek.

Ek yerleştirme tercih ücreti 20,00 TL'dir.

KAYIT İÇİN GEREKLİ BELGELER

a) Adayın mezun olduğu ortaöğretim kurumundan aldığı diplomanın aslı veya onaylı örneği ya da yeni tarihli mezuniyet belgesi

b) Aday ek puandan yararlanarak yerleştirilmiş ancak alanı diplomasında veya mezuniyet belgesinde belirtilmemişse, hangi okul ve alandan mezun olduğunu gösterir resmî belge (METEM programlarından mezun olanların diplomalarında okul adı olarak, diplomayı düzenleyen merkezin adı yazılmaktadır.)

c) 12 adet 4,5 cm x 6 cm boyutunda fotoğraf

d) Katkı payının/öğretim ücretinin ödenmesi ile ilgili belge

e) Kayıttan önce belirlenip üniversite tarafından ilan edilecek diğer belgelerin aslı veya üniversite onaylı suretleri