YKS tercih sonuçları açıklandı? 2020 YKS tercih sonuçları sonuçları ne zaman açıklanacak? YKS tercih sonuçları tarihi belli oldu mu? Üniversite tercihleri 06.08.020 tarihinde başladı. 14 Ağustos tarihine kadar tercihler devam edecek. Tercih yapan öğrenciler büyük merakla sonuçları bekliyor. Yükseköğretim programlarına kayıt olabilmek için tercih sonuçlarında herhangi, bir üniversiteye kabul edilmek gerekir. Peki, YKS tercih sonuçları ne zaman açıklanacak?

ÖSYM'nin belirlediği takvime göre, iki buçuk milyon öğrencinin girdiği sınavda tercih sonuçları büyük merak konusu. 14 Ağustos tarihine kadar sürecek tercihler hakkında bilgiler haberimizde. YKS TERCİH SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK? Tercih yapan yaklaşık iki milyon öğrenci, ÖSYM'nin tercih sonuçlarını ne zaman açıklayacağını merak ediyor. ÖSYM tarafından kesin tarih açıklanmasa da, bu ay içerisinde açıklanağı tahmin ediliyor. ÜNİVERSİTE KAYITLARI NE ZAMAN BAŞLAYACAK? Bu sene ÖSYM tarafında üniversite kayıt takvimi açıklanmadı. Geçtiğimiz seneye bakarsak, üniversite kayıt işlemleri 19-23 Ağustos 2019 tarihlerinde yapıldı. Elektronik kayıtlar ise 19-21 Ağustos 2019 tarihlerinde gerçekleştirildi. YKS TERCİHLERİ İÇİN TIKLAYINIZ