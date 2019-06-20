YKS tercih kılavuzu ne zaman yayınlanacak? YKS sonuçları ne zaman açıklanacak?

ÖSYM tarafından 15-16 Haziran'da yapılan YKS sonrasında üniversite adaylarının merak ettiği sorulara ÖSYM Başkanı cevap verdi. Bilindiği üzere YKS sonuçları 18 Temmuz'da açıklanacak. ÖSYM Başkanı Prof. Dr. Halis Aygün, yaptığı açıklama ile YKS tercih kılavuzu ve yerleştirme sonuçları için tarih verdi. Peki YKS tercih kılavuzu ne zaman yayınlanacak? YKS yerleştirme sonuçları açıklanma tarihi nedir?

YKS SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

ÖSYM tarafından açıklanan sınav sonuç takvimine göre YKS sonuçları 18 Temmuz'da ilan edilecek. Sonuçlar https://ais.osym.gov.tr/ adresinden TC kimlik numarası ve şifre ile öğrenilebilecek.

YKS TERCİH KILAVUZU NE ZAMAN YAYINLANACAK?

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) Başkanı Prof. Dr. Halis Aygün, 15-16 Haziran'da uygulanan, 2,5 milyondan fazla üniversite adayının katıldığı Yükseköğretim Kurumları Sınavı'nın (YKS) ardından izlenecek süreç hakkında bilgi verdi, sınava ilişkin değerlendirmelerde bulundu. Aygün, hafta sonu düzenlenen Yükseköğretim Kurumları Sınavı'na ilişkin tercih kılavuzunun bu hafta içerisinde yayımlanacağını bildirdi.

YKS YERLEŞTİRME SONUÇLARI NE ZAMAN BELLİ OLACAK?

ÖSYM Başkanı Prof. Dr. Halis Aygün, "Değerlendirmeler tamamlandıktan sonra 18 Temmuz'da sınav sonuçlarını açıklayacağız. Sonuçların açıklanmasının ardından tercihleri alıp yerleştirme sonuçlarını ağustos ayında açıklayacağız." bilgisini paylaştı.