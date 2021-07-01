YKS sonuçları açıklandı mı? YKS sonuçları ne zaman açıklanacak? YKS sonuçları için ÖSYM resmi tarih verdi!

YKS 2021 sonuçlarının açıklanmasına kısa bir süre kaldı. Üniversite okuyarak eğitim seviyesini yükseltmek isteyen adayların, Üniversite okumak için katılım sağlamaları gerek. ÖSYM tarafından açıklanacak olan YKS sınav sonuçları son dönemde en çok merak edilen konular arasında yer almakta. Peki, YKS sonuçları ne zaman açıklanacak? YKS sonuçları için ÖSYM resmi tarih verdi!

Birçok öğrencinin hayali olan Üniversitelere girebilmek için bu yıl iki buçuk milyon adayın katılım gösterdiği YKS 2021 sınavı son dönemde internette en çok araştırılan konular arasında yerini aldı. Hayatlarına yön vermek için büyük hazırlıklar yapan adayların hayallerini kurduğu Üniversitelere girebilmeleri için YKS 2021'den alacakları puan oldukça önemli. Gençler YKS'deTYT, AYT ve YDT sınavlarına girmelerinin ardından alacakları sonuçlar için heyecanlı bir bekleyişin içerisindeler. İnternette en çok " YKS sonuçları açıklandı mı? YKS sonuçları ne zaman açıklanacak? ÖSYM YKS sonuçları açıklandı mı?" sorularına cevap arandı. YKS sonuçları ile ilgili detaylı bilgilere haberimizden ulaşabilirsiniz.

YKS SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

26 Haziran 2021 tarihinde sınavlarını tamamlayan adayların YKS sınav sonuçları için ÖSYM'nin verdiği tarih 4 Ağustos 2021 Çarşamba olarak açıklandı.

YKS SONUÇLARI NASIL ÖĞRENİLECEK?

Adaylar YKS sonuçlarını ÖSYM'nin resmi mobil uygulaması ve resmi sitesi üzerinden T.C Kimlik numaraları ve şifreleri ile öğrenebilecekler.

Not: Sonuçlar belge ile gönderilmeyecek.

ÖSYM'DEN YKS DUYURUSU!

2021-YKS: Sistemdeki Eğitim Bilgilerinin Adaylar Tarafından Kontrolü ve Eğitim Bilgisi Seçme İşlemi

2021-YKS değerlendirme işlemlerinde, adayların ortaöğretim seviyesindeki eğitim bilgileri kullanılmaktadır. 2021-YKS'ye başvuran adayların 29 Haziran - 06 Temmuz 2021 tarihleri arasında Aday İşlemleri Sisteminde (AİS) bulunan https://ais.osym.gov.tr/ÖSS/2021/1/BasvuruEgitimGuncelle adresinden, değerlendirme ve yerleştirme işlemlerinde kullanılmasını istedikleri eğitim bilgilerini kontrol etmeleri ve bu eğitim bilgilerini seçerek 06 Temmuz 2021 tarihi saat 16.00'ya kadar onaylamaları gerekmektedir.

Eğitim bilgilerinde veya okul birinciliği bilgilerinde eksiklik/hata olduğunu düşünen adayların, mezun oldukları/olacakları ortaöğretim kurumları ile görüşerek eğitim bilgilerini Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) e-okul sistemi üzerinden düzelttirmeleri ve bu düzeltme işlemi sonrasında 29 Haziran-06 Temmuz 2021 tarihleri arasında https://ais.osym.gov.tr/ÖSS/2021/1/BasvuruEgitimGuncelle adresinden düzelttirdikleri eğitim bilgilerini seçerek onaylamaları gerekmektedir.

Eğitim bilgisi e-okul'a eklenemeyecek durumda olan adayların ise eğitim bilgilerini ve varsa okul birinciliği durumlarını Kamu Kurumları İşletim Sistemi (KKİS) sistemi üzerinden okullarına işlettirmeleri ve sonrasında https://ais.osym.gov.tr/ÖSS/2021/1/BasvuruEgitimGuncelle adresinden bu eğitim bilgilerini seçerek 06 Temmuz 2021 tarihi saat 16:00'ya kadar onaylamaları gerekmektedir.

Adayların bireysel olarak veya ortaöğretim kurumlarının doğrudan Merkezimize yapacakları değişiklik/düzeltme talepleri kabul edilmeyecek ve cevaplandırılmayacaktır.

Eğitim bilgisi kontrol, seçme ve onaylama işlemleri 06 Temmuz 2021 tarihinde saat 16.00'da sona erecek olup adayların bu tarihler arasında yapmış olduğu son seçim dikkate alınacaktır.

2021-YKS'ye başvuran tüm adayların eğitim bilgisi seçme işlemini gerçekleştirmesi gerekmektedir. Eğitim bilgisi kontrol, seçme ve onaylama işlemleri 06 Temmuz 2021 tarihinde saat 16.00'da sona erecek olup, bu tarihler arasında yapmış olduğu son seçim önem arz etmektedir. OBP'ye ilişkin işlemlerin yapıldığı tarihte adayın aktif olan tek bir eğitim bilgisi varsa, bu eğitim bilgisi kullanılacaktır. Bu tarihte adayın birden fazla eğitim bilgisi varsa ve başvuruda seçmiş olduğu eğitim bilgisi, bu eğitim bilgileri arasında ise adayın bu eğitim bilgisi kullanılacaktır (Onay işlemi yapan veya yapmayan tüm adaylar için başvuruda kullanılan eğitim bilgisinin son eğitim bilgileri arasında olup olmadığının anlaşılmasında; okul türü, alan, dal ve okul kodu bilgileri kullanılacaktır.). Adayın başvuruda kullandığı eğitim bilgisi bu tarihte aktif eğitim bilgileri arasında bulunmuyor ise adayın en son mezun olduğu eğitim bilgisi kullanılacaktır.

2021-YKS adaylarına önemle duyurulur.

ÖSYM BAŞKANLIĞI

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