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YKS sınav yerleri açıklandı mı? YKS sınav yerleri nereden, nasıl öğrenilir? 2025 YKS SON DAKİKA!

YKS sınav yerleri açıklandı mı? YKS sınav yerleri nereden, nasıl öğrenilir? 2025 YKS SON DAKİKA!
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YKS sınav tarihi yaklaşırken, adaylar sınav yerlerinin açıklanıp açıklanmadığını merak ediyor. "2025 YKS sınav yerleri nereden ve nasıl öğrenilir?" soruları gündemdeki yerini koruyor. İşte ÖSYM'nin YKS giriş belgeleriyle ilgili son gelişmeler…

Yükseköğretim Kurumları Sınavı ( Yks ) için geri sayım sürerken, milyonlarca adayın gözü sınav giriş yerleri ve belgelerinde. "2025 YKS sınav yerleri açıklandı mı?" ve "YKS sınav yerleri nereden, nasıl öğrenilir?" soruları öğrenciler ve veliler tarafından yoğun şekilde araştırılıyor. Ösym'nin yayımlayacağı YKS sınav giriş belgeleri, adayların hangi okulda, hangi salonda ve oturumda sınava gireceğini gösterecek. İşte, 2025 YKS'ye dair Son Dakika, Son Dakika Haberleri, Son Dakika Haberler, Son Dakika Haber'>son dakika gelişmeleri…

YKS 2025 SINAV YERLERİ AÇIKLANDI MI? (SON DAKİKA)

2025 Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) için adayların merakla beklediği sınav yerleri henüz açıklanmadı. Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi ( Ösym ), sınav giriş belgelerini her yıl olduğu gibi bu yıl da sınavdan yaklaşık 10 gün önce erişime açmayı planlıyor. Bu doğrultuda, 2025 YKS giriş yerlerinin Haziran ayının ilk haftasında, en geç 11 Haziran 2025 tarihine kadar ÖSYM Aday İşlemleri Sistemi (AİS) üzerinden ilan edilmesi bekleniyor. Adayların bu tarihlerde ais.osym.gov.tr adresinden düzenli olarak sorgulama yapmaları önem taşıyor.

YKS sınav yerleri açıklandı mı? YKS sınav yerleri nereden, nasıl öğrenilir? 2025 YKS SON DAKİKA!YKS sınav yerleri açıklandı mı

YKS 2025 SINAV YERLERİ NEREDEN, NASIL ÖĞRENİLİR?

Adaylar, ÖSYM Aday İşlemleri Sistemi ( https://ais.osym.gov.tr ) üzerinden T.C. kimlik numarası ve şifreleriyle giriş yaparak sınav giriş belgelerini görüntüleyebilir.

Ayrıca, ÖSYM mobil uygulaması üzerinden de belgeye ulaşmak mümkündür. Giriş belgelerinde, adayın sınava gireceği okul, bina, salon, oturum saati ve sınav merkezi bilgileri yer alır.

Haberler.com / Meryem Türk - Gündem
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