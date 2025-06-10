YKS sınav giriş belgesi siyah beyaz olur mu? ÖSYM sınav giriş belgesi renkli mi olmalı? Adaylar dikkat!

YKS sınav giriş belgesi siyah beyaz olur mu? ÖSYM sınav giriş belgesi renkli mi olmalı? Adaylar dikkat!
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2025 Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) için hazırlıklar tüm hızıyla devam ederken, sınava girecek milyonlarca adayın aklında önemli bir soru var: "YKS sınav giriş belgesi siyah beyaz olur mu?" Sınav belgesinin nasıl çıktısı alınacağı, renkli mi yoksa siyah beyaz mı olması gerektiği konusunda adaylar tereddüt yaşıyor.

Ösym tarafından yayınlanan sınav kılavuzuna göre, YKS sınav giriş belgesi çıktı alırken dikkat edilmesi gereken bazı önemli detaylar var. Peki, belge renkli mi olmalı? Siyah beyaz çıktı geçerli olur mu? İşte ÖSYM'nin resmi açıklamalarına göre sınav giriş belgesiyle ilgili bilinmesi gerekenler…

YKS SINAV GİRİŞ BELGESİ SİYAH BEYAZ OLUR MU?

Adaylar, YKS sınav giriş belgesini ÖSYM'nin Aday İşlemleri Sistemi (https://ais.osym.gov.tr /) üzerinden T.C. kimlik numarası ve şifreleriyle sorgulayabiliyor. Bu belge, adayın sınava gireceği okul, salon ve sıra bilgisinin yanı sıra sınav kurallarını da içermektedir.

YKS sınav giriş belgesi siyah beyaz olur mu? ÖSYM sınav giriş belgesi renkli mi olmalı? Adaylar dikkat!

ÖSYM SINAV GİRİŞ BELGESİ RENKLİ Mİ OLMALI?

ÖSYM tarafından yapılan açıklamalara göre, YKS sınav giriş belgesi siyah beyaz çıktısı geçerlidir. Adayların belgeyi renkli ya da siyah beyaz olarak yazdırmaları konusunda herhangi bir zorunluluk yoktur. Önemli olan belge üzerindeki fotoğrafın net ve tanınabilir olmasıdır.

YKS sınav giriş belgesi siyah beyaz olur mu? ÖSYM sınav giriş belgesi renkli mi olmalı? Adaylar dikkat!

ADAYLARIN DİKKAT ETMESİ GEREKENLER

Ayrıca belge üzerinde herhangi bir silinti, kazıntı ya da tahribat olmamalıdır. Fotoğraf bulanıksa ya da belge eksik yazdırılmışsa aday sınava alınmayabilir. Bu nedenle çıktı alırken özellikle belge netliğine dikkat edilmelidir.

Sınav günü, fotoğraflı sınav giriş belgesi ve geçerli kimlik belgesi (T.C. kimlik kartı, geçici kimlik belgesi ya da pasaport) yanınızda bulunmalıdır. Bu belgeler olmadan sınava giriş kesinlikle mümkün değildir.

Haberler.com / Beyza Nur Ergin - Gündem
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