Sınav giriş belgelerini ÖSYM Aday İşlemleri Sistemi (AİS) üzerinden indiren adaylar, "Yks sınav giriş belgesi renkli olmak zorunda mı?" ve "Siyah-beyaz çıktı geçerli mi?" sorularına yanıt arıyor. Sınav günü sorun yaşamamak adına belge ile ilgili kuralları bilmek büyük önem taşıyor. Peki, YKS sınav giriş belgesi renkli olmak zorunda mı? ÖSYM YKS'ye sürücü belgesi veya öğrenci kimlik kartları ile sınava girilebilir mi? İşte detaylar...

YKS SINAV GİRİŞ BELGELERİ

1) İlgili oturuma ait Sınava Giriş Belgesi (SGB)

2) Fotoğraflı Nüfus Cüzdanı veya fotoğraflı Türkiye Cumhuriyeti Kimlik Kartı veya geçerlilik süresi dolmamış fotoğraflı pasaportun aslı (Nüfus cüzdanı veya T.C. Kimlik Kartı veya geçerlilik süresi dolmamış pasaport dışında; Türk vatandaşlığından izin ile ayrılanlar ve bunların kanuni mirasçılarına ait fotoğraflı Pembe/Mavi Kartın aslı, Pasaportları bulunmayan KKTC vatandaşlarının fotoğraflı ve kimlik numaralı Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Kimlik Kartının aslı, T.C. Kimlik Kartı edinme sürecinde İçişleri Bakanlığı Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğü tarafından verilen ve yeni kimlik kartları teslim alınıncaya kadar geçerli olan "fotoğraflı, imzalımühürlü, barkodlu-karekodlu" veya "fotoğraflı, barkodlu-karekodlu" Geçici Kimlik Belgesi ve sınava giriş için geçerli kabul edilen kılavuzda belirtilen diğer kimlik belgeleri geçerli de geçerli kimlik belgesi olarak kabul edilir.)

YKS OTURUMLARI NELERDİR?

YKS'nin 1. Oturumu Temel Yeterlilik Testi (TYT),

YKS'nin 2. Oturumu Alan Yeterlilik Testleri (AYT),

YKS'nin 3. Oturumu Yabancı Dil Testi (YDT)'dir.

2025-YKS'nin 1. Oturumu olan Temel Yeterlilik Testi (TYT) tüm adaylar için zorunludur.

YKS SINAV GİRİŞ BELGESİ RENKLİ OLMAK ZORUNDA MI?

Adaylar İnternet'ten edinecekleri bu belgelerin renkli ya da siyah beyaz çıktılarını sınavda yanlarında bulundurmak zorundadır. Belgenin ön yüzündeki ÖSYM tarafından belirlenmiş bilgiler hariç ön ve arka yüzünde herhangi bir yazı, resim, işaret vb. bulunmamalıdır.

SÜRÜCÜ BELGESİ İLE YKS'YE GİRİLİR Mİ?

Hayır, girilemez. Sürücü belgesi, meslek kimlik kartları, öğrenci kimlik kartları vb. diğer tüm belgeler, sınava giriş için geçerli kimlik belgesi olarak kabul edilmez.