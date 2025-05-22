YKS sınav giriş belgesi renkli olmak zorunda mı? ÖSYM YKS'ye sürücü belgesi veya öğrenci kimlik kartları ile sınava girilebilir mi?

YKS sınav giriş belgesi renkli olmak zorunda mı? ÖSYM YKS'ye sürücü belgesi veya öğrenci kimlik kartları ile sınava girilebilir mi?
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

YKS sınav giriş belgesi renkli mi olmalı? sorusu, sınava günler kala binlerce aday tarafından merak ediliyor. 2025 Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) öncesi sınav belgelerini yazdırmaya hazırlanan adaylar, belge çıktısının renkli olup olmaması gerektiğini araştırıyor. Peki, ÖSYM YKS'ye sürücü belgesi veya öğrenci kimlik kartları ile sınava girilebilir mi?

Sınav giriş belgelerini ÖSYM Aday İşlemleri Sistemi (AİS) üzerinden indiren adaylar, "Yks sınav giriş belgesi renkli olmak zorunda mı?" ve "Siyah-beyaz çıktı geçerli mi?" sorularına yanıt arıyor. Sınav günü sorun yaşamamak adına belge ile ilgili kuralları bilmek büyük önem taşıyor. Peki, YKS sınav giriş belgesi renkli olmak zorunda mı? ÖSYM YKS'ye sürücü belgesi veya öğrenci kimlik kartları ile sınava girilebilir mi? İşte detaylar...

YKS SINAV GİRİŞ BELGELERİ

1) İlgili oturuma ait Sınava Giriş Belgesi (SGB)

2) Fotoğraflı Nüfus Cüzdanı veya fotoğraflı Türkiye Cumhuriyeti Kimlik Kartı veya geçerlilik süresi dolmamış fotoğraflı pasaportun aslı (Nüfus cüzdanı veya T.C. Kimlik Kartı veya geçerlilik süresi dolmamış pasaport dışında; Türk vatandaşlığından izin ile ayrılanlar ve bunların kanuni mirasçılarına ait fotoğraflı Pembe/Mavi Kartın aslı, Pasaportları bulunmayan KKTC vatandaşlarının fotoğraflı ve kimlik numaralı Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Kimlik Kartının aslı, T.C. Kimlik Kartı edinme sürecinde İçişleri Bakanlığı Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğü tarafından verilen ve yeni kimlik kartları teslim alınıncaya kadar geçerli olan "fotoğraflı, imzalımühürlü, barkodlu-karekodlu" veya "fotoğraflı, barkodlu-karekodlu" Geçici Kimlik Belgesi ve sınava giriş için geçerli kabul edilen kılavuzda belirtilen diğer kimlik belgeleri geçerli de geçerli kimlik belgesi olarak kabul edilir.)

YKS OTURUMLARI NELERDİR?

YKS'nin 1. Oturumu Temel Yeterlilik Testi (TYT),

YKS'nin 2. Oturumu Alan Yeterlilik Testleri (AYT),

YKS'nin 3. Oturumu Yabancı Dil Testi (YDT)'dir.

2025-YKS'nin 1. Oturumu olan Temel Yeterlilik Testi (TYT) tüm adaylar için zorunludur.

YKS sınav giriş belgesi renkli olmak zorunda mı? ÖSYM YKS'ye sürücü belgesi veya öğrenci kimlik kartları ile sınava girilebilir mi?

YKS SINAV GİRİŞ BELGESİ RENKLİ OLMAK ZORUNDA MI?

Adaylar İnternet'ten edinecekleri bu belgelerin renkli ya da siyah beyaz çıktılarını sınavda yanlarında bulundurmak zorundadır. Belgenin ön yüzündeki ÖSYM tarafından belirlenmiş bilgiler hariç ön ve arka yüzünde herhangi bir yazı, resim, işaret vb. bulunmamalıdır.

YKS sınav giriş belgesi renkli olmak zorunda mı? ÖSYM YKS'ye sürücü belgesi veya öğrenci kimlik kartları ile sınava girilebilir mi?

SÜRÜCÜ BELGESİ İLE YKS'YE GİRİLİR Mİ?

Hayır, girilemez. Sürücü belgesi, meslek kimlik kartları, öğrenci kimlik kartları vb. diğer tüm belgeler, sınava giriş için geçerli kimlik belgesi olarak kabul edilmez.
Haberler.com / Beyza Nur Ergin - Gündem
'Evi şeytanlar bastı' diyerek sinir krizi geçidi, polisi 7 yerinden bıçakladı

"Evi şeytanlar bastı" diyerek kriz geçidi, polisi 7 yerinden bıçakladı
Şike yaptılar diyerek Süper Lig ekibini savcılığa şikayet etti

Şike yaptılar diyerek Süper Lig ekibini savcılığa şikayet etti
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Biden'ın kaç aylık ömrü kaldı? Eski Beyaz Saray doktoru konuştu

Biden'ın kaç aylık ömrü kaldı? Eski Beyaz Saray doktoru konuştu
'Rizeliye imkansız yoktur' dedi, dağa 'Lazkopter' indirdi

"Rizeliye imkansız yoktur" dedi, dağın zirvesine indirdi
'Pirinç satın almıyorum' sözleri tepki çeken Japonya tarım bakanı istifa etti

"Pirinç" istifası! Tarım bakanı halktan özür dileyip görevi bıraktı
Galatasaray'ın kutlamalara getirmek istediği dünyaca ünlü şarkıcı ortaya çıktı

Kutlamalara getirmek istediği dünyaca ünlü isim ortaya çıktı
Okan Buruk'tan eski öğrencisine telefon: Galatasaray'a gel

Eski yıldızına telefon açtı: Galatasaray'a gel
Emma Stone'un satılığa çıkardığı malikânenin fiyatı şaşkına çeviriyor

Ünlü oyuncu milyon dolarlık evini satışa çıkardı
Rasim Ozan Kütahyalı, Ali Koç'un Fenerbahçe'ye istediği hocayı açıkladı

Ali Koç'un Fenerbahçe'ye çok istediği teknik adamı açıkladı
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.