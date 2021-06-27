YKS'nin 2. oturumu sona erdi, kimi öğrenciler soruları kolay kimisi de zor buldu

YKS'nin 2. oturumu sona erdi, kimi öğrenciler soruları kolay kimisi de zor buldu Denizli'de YKS 2. oturumuna giren öğrenciler 3 saatlik sınavın ardından sınav telaşını bir kenara bırakarak sonuçları beklemeye başladı.

YKS'nin 2. oturumu sona erdi, kimi öğrenciler soruları kolay kimisi de zor buldu

DENİZLİ - Denizli'de YKS 2. oturumuna giren öğrenciler 3 saatlik sınavın ardından sınav telaşını bir kenara bırakarak sonuçları beklemeye başladı. Sınava giren öğrencilerin kimi zor olduğundan dert yanarken kimi ise kolay buldu.

Yurt genelinde yaklaşık 1 milyon 781 bin 760 öğrenci YKS'nin 2. Oturumu olan AYT sınavına girdi. 180 dakika süren sınav boyunca öğrenciler salonlarda ter dökerken aileler ise okul önlerinde dua ederek çocuklarını bekledi. 3 saatlik sınavın ardından birer birer çıkan öğrenciler sınav telaşını bir kenara bırakarak heyecanla sınav sonuçlarını beklemeye başladı.

Sınavdan çıkan öğrencilerin bir kısmı sınavın zorladığını söylerken kimi öğrenciler ise kolay olduğunu belirtti. Sınavın kolay olduğunu belirten Berkay Karakılınç, "Sınav güzeldi. Matematik çok kolaydı, edebiyatı da hallettim. Ben eşit ağırlık öğrencisiyim. Sosyal bilimleri ve fen bilimlerini çözdüm. Fen de basitti. Keşke sayısal alandan sınava girseydim. Aslında sayısal puanımda hesaplanıyor. Rakiplerime başarılar diliyorum, eledim hepsini. Pandemi döneminde çok daha iyi çalıştım. Hem ailemin yanında daha rahat hazırlandım. Dünkü sınava göre bugün daha kolaydı. Özellikle Türkçesi beni biraz zorladı" dedi.

Betül Çölgeçen ise sınavın zorlayıcı olduğunu dile getirerek, "Bu sınav çok zordu. Dünkü sınavda zordu ama biraz daha ortalamaydı. Bu sınavda özellikle matematik inanılmaz zordu. Ben çok fazla deneme çözdüm, geçen yılların çıkmış sorularını çözdüm. Bunun matematiği çok başka bir şeydi. Gerçekten çok zordu" ifadelerini kullandı.

Betül Koca sınavın ortalama olduğunu konuları bilmenin soruları cevaplamak için yeterli olduğunu belirterek, "Aslında sınav ortalamaydı, çok zor değildi. Konuları bilmek gerekiyordu. Matematiği kolaydı. Aynı zamanda Fen Bilimleri yorum gerektiriyordu. Onun dışında pek formül gerektiren işlemler yoktu. Pandemi döneminde dershaneye giderek hazırlandım ama benim için iyi olmadı. Evde olmanın psikolojisiyle birazcık gevşedik, adapte olamadık" diye konuştu.

Baba İbrahim Koca ise kızına güvendiğini söyleyerek, "Çocuğum için fazla bir endişem yok, kendisine güveniyorum. Güzel hazırlandığını düşünüyorum. İstediği sonucun geleceğini düşünüyorum" dedi.

YKS sınavının 3. Oturumu olan YDT ise 15.54'te başlayacak. 120 dakika sürecek olan sınava 130 bin 522 öğrencinin katılması bekleniyor.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Fadıl Pişkin