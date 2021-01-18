YKS ne zaman yapılacak? 2021 YKS sınav tarihleri: ÖSYM sınav takvimi detayları

Pandemi döneminde değiştirilen sınav takvimi hakkında ÖSYM ilk açıklamayı yaptı. Öğrenciler ise ÖSYM sınav takvimi hakkında araştırmalar yapıyor. 2021 YKS ne zaman yapılacak? 2021 YKS sınav tarihleri ne zaman?