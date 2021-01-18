YKS ne zaman yapılacak? 2021 YKS sınav tarihleri: ÖSYM sınav takvimi detayları
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YKS ne zaman yapılacak? 2021 YKS sınav tarihleri: ÖSYM sınav takvimi detayları

18.01.2021 16:53 | Son Güncelleme: 18.01.2021 16:57
YKS ne zaman yapılacak? 2021 YKS sınav tarihleri: ÖSYM sınav takvimi detayları

Pandemi döneminde değiştirilen sınav takvimi hakkında ÖSYM ilk açıklamayı yaptı. Öğrenciler ise ÖSYM sınav takvimi hakkında araştırmalar yapıyor. 2021 YKS ne zaman yapılacak? 2021 YKS sınav tarihleri ne zaman?

ÖSYM sınav takvimine dair detayları sizler için derledik. YKS ne zaman yapılacak?

2021 YKS NE ZAMAN YAPILACAK?

2021 Yükseköğretim Kurumları Sınavı (2021-YKS) 26-27 Haziran tarihlerinde gerçekleştirilecek. Temel Yeterlik Testi (TYT) 26 Haziran, Alan Yeterlik Testleri (AYT) ve Yabancı Dil Testi (YDT) 27 Haziran tarihlerinde uygulanacak.

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