YKS ne zaman açıklanacak? YKS puan hesaplama nasıl yapılır? TYT, AYT, YDT baraj puanı
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YKS ne zaman açıklanacak? YKS puan hesaplama nasıl yapılır? TYT, AYT, YDT baraj puanı

ÖSYM tarafından 27 - 28 Haziran günlerinde gerçekleştirilen TYT, AYT ve YDT olmak üzere üç oturumdan oluşan YKS sonuçları ne zaman açıklanacak sorusu araştırılıyor. Diğer yandan pandemiden ötürü YKS baraj puanları da değişmişti. YKS baraj puanı kaç oldu?

YKS ne zaman açıklanacak? YKS puan hesaplama nasıl yapılır? TYT, AYT, YDT baraj puanı
03.07.2020 11:36 | Son Güncelleme: 03.07.2020 11:39

YKS sınavının ardından sorular ve cevap anahtarları da öğrencilerin erişimine açılmıştı. ÖSYM, 2020-YKS'ye başvuran adayların 30 Haziran – 7 Temmuz 2020 tarihlerinde https://ais.osym.gov.tr/ÖSS/2020/1/BasvuruEgitimGuncelle adresinden, yerleştirme işleminde kullanılmasını uygun buluduğu eğitim bilgilerini kontrol etmeleri ve bu eğitim bilgilerini seçerek 7 Temmuz 2020 tarihi saat 16.00'ya kadar onaylamaları gerektiğini bildirdi.

YKS NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

Koronavirüs nedeniyle eğitimde ve sınav tarihlerinde değişiklikler yapıldı. YKS sınavının tarihi değiştirilmişti ve sonunda 27 - 28 Haziran'da uygulanan YKS sonuçlarının ise ÖSYM takvimine göre 28 Temmuz 2020 Salı günü açıklanması bekleniyor.

YKS PUAN HESAPLAMA NASIL YAPILIR?

ÖSYM'nin düzenlediği sınav YKS için puan hesaplamada ilk olarak öğrencilerin testlere verdiği doğru ve yanlış cevapların sayısı belirlenir. Doğru cevap sayısından yanlış cevap sayısının dörtte biri çıkarılarak adayın ilgili testten almış olduğu ham puan ortaya çıkar.Son sınıf öğrencilerinin ilgili testten aldıkları ham puanlar kullanılarak o testin ortalama ve standart sapması bulunur. Bu ortalama ve standart sapma kullanılarak tüm adaylar için ortalaması 50, standart sapması 10 olan standart puanlar hesaplanır. Adaylar, TYT ve AYT için belirlenen standart puanlar ile doğru sayılarını çarparak tahmini TYT AYT puan hesaplama sonuçlarına ulaşır. Adayların puanının hesaplanabilmesi için testlerde bulunan bölümlerden en az 0,5 ham puanın alınması zorunludur.Ortaöğretim Başarı Puanı (OBP) Değer Aralıkları 250-500 olacak. OBP, Türkiye geneli değerlendirmeye esas alınarak, ortaöğretim bitirme notları (100 üzerinden diploma notu) 5 ile çarpılarak Ortaöğretim Başarı Puanına dönüştürülecektir.Böylece, 50 olan en düşük diploma notu için OBP 250 olacak, en yüksek 100 olan diploma notu için de OBP 500 olacaktır. 50'nin altında olan diploma notları 50 olarak değerlendirmeye alınır. OBP, herkes için tek katsayı olarak kullanılan 0.12 katsayısı ile çarpılarak okuldan gelecek net puan hesaplanır.

YKS BARAJ PUANI KAÇ?

Covid-19 virüsünün yol açtığı yeni tip koronavirüs nedeniyle sadece bu yılda uygulanmak koşuluyla baraj puanı TYT'de 150, AYT ve YDT'de ise 170 olarak belirlendi. Lisans eğitimi için gün sayan öğrenciler, TYT sınavından en az 150 puan alarak iki yıllık üniversite tercihinde bulunabilecek. Öğrencilerin, AYT ve YDT sınavları sonucunda tercih yapabilmek için de en az 170 puan almaları gerekiyor.

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