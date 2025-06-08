YKS giriş yerleri açıklandı mı SON DAKİKA?

YKS giriş yerleri açıklandı mı SON DAKİKA?
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YKS giriş yeri açıklandı mı sorusunun yanıtı adaylar tarafından mercek altına alındı. Bu yıl sınava katılacak milyonlarca aday için 2025 YKS sınav giriş belgesi erişime açılmak için gün sayıyor. Peki, YKS giriş yerleri açıklandı mı?

Üniversite hayali kuran binlerce adayın merakla beklediği YKS sınav giriş belgeleri için gözler ÖSYM AİS sisteminde. TYT ve AYT'ye sayılı haftalar kala, öğrenciler sınav yerlerini ve salon bilgilerini öğrenmek için hazırlıklarını sürdürüyor. YKS giriş yerleri açıklandı mı SON DAKİKA?

YKS NE ZAMAN?

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından yayımlanan sınav takvimine göre:

Temel Yeterlilik Testi (TYT): 21 Haziran 2025 Cumartesi

Alan Yeterlilik Testleri (AYT) ve Yabancı Dil Testi (YDT): 22 Haziran 2025 Pazar

YKS GİRİŞ YERLERİ AÇIKLANDI MI?

Geçmiş yıllardaki ÖSYM uygulamalarına bakıldığında, YKS sınav giriş belgeleri ve sınav yerleri genellikle sınav tarihinden yaklaşık 10-15 gün önce erişime açılıyor. 6-7-8-9 Haziran tarihlerinin Kurban Bayramı olması nedeniyle, YKS sınav giriş yerlerinin 10-13 Haziran tarihlerinde açıklanması bekleniyor.

YKS SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

ÖSYM sınav takvimine göre YKS sonuçları 22 Temmuz 2025 tarihinde erişime açılacak.

YKS'YE KAÇ GÜN KALDI?

YKS'ye bugünden(7 Haziran) itibaren 14 gün kaldı.

Osman DEMİR
Osman DEMİR
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