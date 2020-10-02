YKS ek yerleştirme sonuçları açıklandı! ÖSYM YKS ek tercih sonuç ekranı
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YKS ek yerleştirme sonuçları açıklandı! ÖSYM YKS ek tercih sonuç ekranı

02.10.2020 10:50 | Son Güncelleme: 02.10.2020 11:08
YKS ek yerleştirme sonuçları açıklandı! ÖSYM YKS ek tercih sonuç ekranı

YKS boş kontenjan sayısı kaç? ÖSYM, ek tercih işlemlerini yapan adayların ek yerleştirme sonuçlarını duyurdu. Peki, 2020 Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) ek tercih sonuçları nasıl öğrenilir. YKS ek yerleştirme taban ve tavan puanları...

2020 Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) sonuçlarına göre 2020-2021 öğretim yılı için adaylardan alınan tercihler doğrultusunda, yükseköğretim programlarına ek yerleştirme işlemlerinin tamamlandığını duyuran ÖSYM, sonuç ekranını aktif hale getirdi. Diğer yandan YKS'ye ilişkin sayısal veriler de paylaşıldı.

YKS EK YERLEŞTİRME SONUCU NASIL ÖĞRENİLİR?

Adaylar, ek yerleştirme sonuçlarını T.C. Kimlik Numaraları ve şifreleri ile ÖSYM'nin https://sonuc.osym.gov.tr internet adresinden 02 Ekim 2020 tarihinde saat 10.30'dan itibaren öğrenebileceklerdir. Yerleştirme Sonuç Belgesi basılmayacak ve adayların adreslerine gönderilmeyecektir.

YKS EK TERCİH SONUÇ EKRANI İÇİN TIKLAYIN...

YKS ek yerleştirme sonuçlarına göre bir programa kayıt hakkı kazanan adayların kayıt işlemleri 05 – 09 Ekim 2020 tarihleri arasında yapılacaktır. Elektronik kayıtlar ise 05 – 07 Ekim 2020 tarihleri arasında yapılabilecektir. Kayıt için adayların yerleştirildikleri yükseköğretim programının bağlı bulunduğu üniversiteye, belirtilen süre içerisinde başvurmaları gerekmektedir. Elektronik kayıt yapan adaylar, üniversiteleri tarafından duyurulan belgelere ve tarihe göre işlem yapacaklardır.

2020 YKS BOŞ KONTENJAN ORANLARI

ÖSYM, YKS ek yerleştirme sonrası sayısal verileri de açıkladı. Buna göre;

* Lisans düzeyinde devlet üniversitelerine 10.120 kişi yerleşti ve 10.687 boş kontenjan kaldı.

Ön lisans düzeyinde 26.070 kişi yerleşti ve 14.891 boş kontenjan kaldı.

* Vakıf üniversitelerine lisans düzeyinde 3.774 yerleşen oldu, 10.156 kontenjan boş görünüyor.

Ön lisansda 6.887 kişi yerleşti, 12.382 kontenjan boş.

* KKTC üniversitelerine lisans düzeyinde 998 yerleşen aday görünürken, 3.432 boş kontenjan kaldı.

Ön lisansda ise 462 kişi yerleşti, 1.352 kontenjan boş.

* Diğer ülkelerdeki üniversitelerde lisans düzeyinde 32 öğerenci yerleşti, 249 boş kontenjan kaldı.

Ön lisansda da 8 kişi yerleşti ve 14 kontenjan boş kaldı.

YKS ek yerleştirme sonuçları açıklandı! ÖSYM YKS ek tercih sonuç ekranı

2020 YKS EK YERLEŞTİRME TABAN VE TAVAN PUANLARI...

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