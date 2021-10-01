YKS ek yerleştirme sonuçları açıklandı mı 2021? 2022 YKS ek tercih sonuçları ne zaman açıklanacak? - Haberler
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

YKS ek yerleştirme sonuçları açıklandı mı 2021? 2022 YKS ek tercih sonuçları ne zaman açıklanacak?

Haberler.com - Haberler | Gündem
YKS ek yerleştirme sonuçları açıklandı mı 2021? 2022 YKS ek tercih sonuçları ne zaman açıklanacak?

YKS ek tercih sonuçları heyecanla bekleniyor. İlk tercih sonuçlarına göre herhangi bir üniversiteye yerleşemeyen adaylar ek tercih işlemlerini 20-23 Eylül tarihleri arasında yaptı. Peki, YKS ek tercih sonuçları ne zaman açıklanacak? YKS ek yerleştirme sonuçları açıklandı mı? YKS ek tercih sonuçları ne zaman açıklanacak? YKS ek yerleştirme sonuçları açıklandı mı 2021? 2022 YKS ek tercih sonuçları ne zaman açıklanacak?

Gözler ÖSYM sonuçlarında Yks ek tercihler için. ÖSYM sonuç açıklama sayfasından duyurulacak YKS ek tercih sonuçları T.C. kimlik numarası ve aday şifresi ile sorgulanacak. Peki, YKS ek tercih sonuçları ne zaman açıklanacak? YKS ek yerleştirme sonuçları açıklandı mı? YKS ek tercih sonuçları ne zaman açıklanacak? YKS ek yerleştirme sonuçları açıklandı mı 2021? 2022 YKS ek tercih sonuçları ne zaman açıklanacak? İşte detaylar haberimizde...

Ek tercih sonuçları için tarih henüz belli olmadı. Kayıt hakkı kazanan öğrencilerin kayıtları 4-7 Ekim tarihleri arasında olacağı için YKS ek tercih sonuçlarının 4 Ekim tarihine kadar açıklanması bekleniyor.

YKS ek yerleştirme sonuçları açıklandı mı 2021? 2022 YKS ek tercih sonuçları ne zaman açıklanacak?

ÖSYM AİS aracılığıyla sorgulanacak olan tercih sonuçları için https://sonuc.osym.gov.tr adresinden giriş yapılacak.

YKS ek yerleştirme sonuçları açıklandı mı 2021? 2022 YKS ek tercih sonuçları ne zaman açıklanacak?

140 puan alan öğrenciler ikinci ek yerleştirme aşamasında tercih yapabilecekler. İkinci ek yerleştirmede boş kalan kontenjanlar için TYT puanı en az 140 olan adaylar 2 yıllık ön lisans, AYT/YDT puanı en az 170 olan adaylar 4 yıllık lisans programlarını tercih edebilecek. 140 puan alanların tercih takvimi daha sonra duyurulacak.

Haberler.com - Gündem
/beğendim
/alkışladım
/beğenmedim
/güldüm
/üzüldüm
/sinirlendim
/şaşırdım
500

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Sezai Temelli Aykut Erdoğdu Süleyman Soylu
Magazin Seda Sayan Acun Ilıcalı Caner Cindoruk Kıvanç Tatlıtuğ
Spor Umut Meraş Stefan Kuntz Mario Balotelli
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler Zafer Kurugöl Kazım Karabekir Adil Karaismailoğlu
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube Haberler.com Tiktok Haberler.com Telegram Haberler.com Dailymotion
Haber: YKS ek yerleştirme sonuçları açıklandı mı 2021? 2022 YKS ek tercih sonuçları ne zaman açıklanacak? - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 01.10.2021 11:29:14. #1.11#