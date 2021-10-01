Gözler ÖSYM sonuçlarında Yks ek tercihler için. ÖSYM sonuç açıklama sayfasından duyurulacak YKS ek tercih sonuçları T.C. kimlik numarası ve aday şifresi ile sorgulanacak. Peki, YKS ek tercih sonuçları ne zaman açıklanacak? YKS ek yerleştirme sonuçları açıklandı mı? YKS ek tercih sonuçları ne zaman açıklanacak? YKS ek yerleştirme sonuçları açıklandı mı 2021? 2022 YKS ek tercih sonuçları ne zaman açıklanacak? İşte detaylar haberimizde...

YKS EK YERLEŞTİRME SONUÇLARI AÇIKLANDI MI?

Ek tercih sonuçları için tarih henüz belli olmadı. Kayıt hakkı kazanan öğrencilerin kayıtları 4-7 Ekim tarihleri arasında olacağı için YKS ek tercih sonuçlarının 4 Ekim tarihine kadar açıklanması bekleniyor.

YKS EK TERCİH SONUÇLARI NEREDEN SORGULANACAK?

ÖSYM AİS aracılığıyla sorgulanacak olan tercih sonuçları için https://sonuc.osym.gov.tr adresinden giriş yapılacak.

140 PUAN ALANLAR NE ZAMAN TERCİH YAPACAK?

140 puan alan öğrenciler ikinci ek yerleştirme aşamasında tercih yapabilecekler. İkinci ek yerleştirmede boş kalan kontenjanlar için TYT puanı en az 140 olan adaylar 2 yıllık ön lisans, AYT/YDT puanı en az 170 olan adaylar 4 yıllık lisans programlarını tercih edebilecek. 140 puan alanların tercih takvimi daha sonra duyurulacak.

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