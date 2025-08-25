YKS ek tercih kılavuzu yayınlandı mı? Ek tercihler ne zaman başlayacak, ek tercih hakkı kimlere verilir?

Yks ek tercih kılavuzu yayınlandı mı? Adaylar, ek tercih işlemlerini yapabilmek için ÖSYM tarafından yayımlanacak olan resmi kılavuzu bekliyor. Bu süreçte öğrenciler, yerleştirme sonuçlarına göre boş kalan kontenjanları da merakla takip ediyor. Geçmiş yıllardaki uygulamalara bakıldığında, "Yks ek tercih kılavuzu yayınlandı mı?" sorusunun cevabı genellikle Eylül ayının ilk haftasında olumlu oluyor. Bu nedenle adayların ÖSYM'nin resmi web sitesini düzenli olarak takip etmeleri büyük önem taşıyor. Peki, 2025 YKS ek tercih başvuruları ne zaman başlayacak? YKS ek tercihler nasıl yapılır?

YKS EK TERCİH KILAVUZU YAYINLANDI MI?

ÖSYM henüz 2025 ek yerleştirme sürecine dair kılavuzu yayımlamadı. Adaylar bu kılavuz sayesinde hem boş kontenjanları hem de ek tercih tarihlerini öğrenebilecek. Kılavuzda aynı zamanda puan, başarı sırası ve özel koşullara dair bilgiler de yer alacak.

YKS EK TERCİH KILAVUZU NE ZAMAN YAYINLANIR?

Eğitim uzmanlarının aktardığına göre, YKS ek tercih kılavuzu genellikle üniversite kayıtlarının tamamlanmasının ardından ilan ediliyor. Bu da 2025 yılı için Eylül ayının ilk haftasını işaret ediyor.

YKS EK TERCİH HAKKI KİMLERE VERİLİR?

Ek tercihler, yalnızca belirli koşulları taşıyan adaylara açık olacak. Tercih yapabilmek için merkezi yerleştirme sonucunda bir programa yerleşmemiş olmak şart. Aynı zamanda adayların ilgili puan türlerinde tercih ettikleri programlara yeterli puanı sahip olması gerekiyor.