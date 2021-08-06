YKS'de dereceye giren İslahiyeli öğrencilere ödül
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YKS'de dereceye giren İslahiyeli öğrencilere ödül

YKS'de dereceye giren İslahiyeli öğrencilere ödül
Anadolu Ajansı / Zekeriye Şimşek - Haberler | Güncel

İslahiye ilçesinde Yükseköğretim Kurumları Sınavı'nda (YKS) dereceye giren 11 öğrenciye Kaymakam Muhammed Lütfi Kotan tarafından yarımşar altın hediye edildi.

İslahiye ilçesinde Yükseköğretim Kurumları Sınavı'nda (YKS) dereceye giren 11 öğrenciye Kaymakam Muhammed Lütfi Kotan tarafından yarımşar altın hediye edildi.

Kaymakam Kotan, dereceye giren öğrencileri ve velilerini makamında kabul etti. Öğrencileri tebrik eden Kotan, onlarla sohbet etti, geleceğe dair düşüncelerini dinledi.

Kotan, konuşmasında, başarının her geçen gün daha fazla göze çarptığını belirterek, öğrencilere şöyle seslendi:

"Başarılarınızdan dolayı sizleri kutluyorum. Sizler, sonraki gelecek çocuklara motivasyonunu artıracak birer örneksiniz. Bu başarının ben ilçeye yayılmasını istiyorum. Bir araya gelmemizin anlamı bu."

Son dört yılda ilk bine giren hiç öğrencilerinin olmadığını belirten İlçe Milli Eğitim Müdür Yardımcısı Mehmet Akdağan da pandemi döneminde elde edilen başarının en büyük payının aileler ve veliler olduğunun altını çizdi.

Konuşmaların ardından Kaymakam Kotan tarafından dereceye giren 11 öğrenciye, yarımşar altın hediye edildi.???????

YKS'de dereceye giren İslahiyeli öğrencilere ödül
YKS'de dereceye giren İslahiyeli öğrencilere ödül

Kaynak: Anadolu Ajansı / Zekeriye Şimşek

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