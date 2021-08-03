YKS 2021 tercihler ne zamana kadar yapılabilir? Hangi tarihler aralığında YKS tercihler yapılacak? YKS tercihler hangi güne uzadı?
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YKS 2021 tercihler ne zamana kadar yapılabilir? Hangi tarihler aralığında YKS tercihler yapılacak? YKS tercihler hangi güne uzadı?

YKS 2021 tercihler ne zamana kadar yapılabilir? Hangi tarihler aralığında YKS tercihler yapılacak? YKS tercihler hangi güne uzadı?
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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan sosyal medya hesabından yaptığı açıklamaya göre yangın ve sel felaketleri sebebiyle 5-13 Ağustos olarak belirlenen YKS 2021 tercih tarihleri 20 Ağustos'a kadar uzatıldı. Peki, YKS 2021 tercihler ne zamana kadar yapılabilir? Hangi tarihler aralığında YKS tercihler yapılacak? YKS tercihler hangi güne uzadı? Detaylar haberimizde...

Son dakika gelen habere göre YKS 2021 tercihleri uzatıldı. Normalde 5-13 Ağustos arası olarak belirlenen YKS tercihleri ileriki bir tarihne uzatıldı. Peki, tercihler ne zamana kadar uzatıldı? 2021 YKS tercihler uzadı mı? Hangi tarihler aralığında YKS tercihler yapılacak? YKS tercihler hangi güne uzadı? YKS 2021 tercihler ne zamana kadar uzatıldı? Detaylar sizlerle...

TERCİHLER UZATILDI MI?

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan sosyal medya hesabından yaptığı açıklamaya göre yangın ve sel felaketleri sebebiyle 5-13 Ağustos olarak belirlenen YKS 2021 tercih tarihleri 20 Ağustos'a kadar uzatıldı.

Türkiye, günlerdir devam eden yangın ve sel felaketleriyle boğuşuyor. Diğer tarafta ise başta yangın ve sel felaketlerinin meydana geldiği bölgelerde yaşayan öğrenciler olmak üzere tüm Türkiye yangın ve sellerle ilgili gelecek iyi haberlere kilitlendi. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, sel ve yangın felaketleri nedeniyle Yükseköğretim Kurumları Sınavı tercih tarihleri uzatıldı.

YKS 2021 TERCİHLER NE ZAMANA KADAR UZATILDI?

Üniversiteli olmak için tercih yapacak adayların tercihlerini 20 Ağustos'a kadar gerçekleştirebileceğini belirten Cumhurbaşkanı Erdoğan, şunları söyledi:

"Yapılan değişiklikle birlikte öğrenci kardeşlerimiz 5 Ağustos'tan 20 Ağustos saat 23:59'a kadar üniversite tercihlerini yapabilecek. Her bir kardeşime hayırlı bir tercih dönemi ve başarılı bir üniversite hayatı diliyorum"

YKS 2021 tercihler ne zamana kadar yapılabilir? Hangi tarihler aralığında YKS tercihler yapılacak? YKS tercihler hangi güne uzadı?

2021 YKS TERCİHLER NE ZAMANA KADAR YAPILABİLECEK?

Tercihler 20 Ağustos'a kadar uzatıldı. Yani YKS 2021 tercihleri 5 Ağustos'ta başlayacak ve 20 Ağustos Cuma günü sonlanacak.

YKS tercih başlama tarihi : 5 Ağustos Perşembe

YKS tercih bitiş tarihi : 20 Ağustos Cuma (Saat 23:59'a kadar)

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YKS 2021 tercihler ne zamana kadar yapılabilir? Hangi tarihler aralığında YKS tercihler yapılacak? YKS tercihler hangi güne uzadı? - Haberler
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