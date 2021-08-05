YKS 2021 tercih ekranı ve tercih kılavuzu! YKS 2021 tercih koşulları! YKS tercihleri nereden, nasıl yapılır? Adayların kaç tercih hakkı var?

YKS sonuçlarının geçtiğimiz günlerde kullanıcıların erişimine açılmasının ardından, üniversite adayları ve veliler tarafından internette en çok aratılan konular "YKS 2021 tercih ekranı, tercih kılavuzu ve tercih koşulları" oldu. Peki, YKS tercihleri nereden yapılır? Adayların kaç tercih hakkı var?

YKS sonuçlarının açıklanmasının ardından sınava 2.607.903 öğrenci adayını yakından ilgilendiren "YKS 2021" ile ilgili konular gündemde. Öğrenci adayları ve veliler internette en çok "YKS 2021 tercih ekranı ve kılavuzu! YKS 2021 tercih koşulları!" gibi konular hakkında araştırma yaparken en çok merak edilen "YKS tercihleri nereden yapılır? Adayların kaç tercih hakkı var?" sorularına cevap aramakta. YKS 2021 tercih ekranı, tercih kılavuzu ve tercih koşulları ve YKS tercihlerini nasıl yapacağınız ile ilgili detaylı bilgileri haberimizde bulabilirsiniz.

YKS TERCİHLERİ NASIL YAPILACAK?

YKS TERCİHLERİ NEREDEN YAPILIR?



YKS Tercihleri ais.osym.gov.trya da ÖSYM Aday İşlemleri Sistemi üzerinden T.C. kimlik numaraları ve şifrelerini girerek yapabilirler.

YKS TERCİH EKRANI İÇİN TIKLAYIN!

ÖSYM-YKS TERCİH EKRANI

ÖSYM'nin resmi sayfasındaki YKS Tercihleri ile ilgili açıklama şu şekildedir;

"2021-YKS tercih işlemleri, 05 Ağustos 2021 tarihinde saat 10.00'da başlayacaktır. ÖSYM'nin https://ais.osym.gov.tr internet adresinden T.C. Kimlik Numaraları ve şifreleriyle veya ÖSYM Aday İşlemleri Mobil Uygulamasından kendileri yapacaklardır. Tercih işlemleri, 20 Ağustos 2021 tarihinde saat 23.59'da sona erecektir.

Adaylar, 2021-YKS Yükseköğretim Programları ve Kontenjanları Kılavuzuna aşağıdaki bağlantıdan erişebileceklerdir. Tercih yapacak adayların Kılavuzu dikkatle incelemeleri, tercihlerini kılavuz bilgileri doğrultusunda yapmaları gerekmektedir.

Adaylar, ÖSYM'nin https://ais.osym.gov.tr internet adresindeki açıklamalar doğrultusunda tercih işlemlerini tamamlayacaklardır. Tercih işlemi, ekrandaki uyarılara göre sonlandırılmalıdır. Başvuru merkezlerinden tercih işlemi yapılmayacaktır. ÖSYM'ye posta yoluyla gönderilen veya elden verilen tercih listeleri geçerli olmayacaktır. Sadece elektronik ortamda yapılacak tercihler işleme alınacaktır.

2021-YKS adaylarına ve kamuoyuna önemle duyurulur."

YKS TERCİH KILAVUZU

YKS 2021 ADAYLARIN KAÇ TERCİH HAKKI VAR?



2021 YKS tercih kılavuzu yayımlandı.Adaylar 24 tane tercih yapabilecekler.

2021-YÜKSEKÖĞRETİM PROGRAMLARI VE KONTENJANLARI KILAVUZU İÇİN TIKLAYIN!