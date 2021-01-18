YKS 2021 ne zaman? YKS başvuruları ne zaman yapılacak? ÖSYM sınav tarihlerini açıkladı…

ÖSYM'nin 2021 sınav tarihlerini açıkladı…YKS 2021 ne zaman? Yükseköğrenim Kurumları Sınavı (YKS) başvuruları ne zaman yapılacak? Ayrıntılar haberimizde…

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi Başkanlığınca (ÖSYM) 2021 Sınav ve Sonuç Açıklama Takvimi, "osym.gov.tr" internet sitesinden açıklandı.

YKS 2021 NE ZAMAN?

Yükseköğretim Kurumları Sınavı (2021-YKS) 26-27 Haziran tarihlerinde gerçekleştirilecek. Temel Yeterlik Testi (TYT) 26 Haziran, Alan Yeterlik Testleri (AYT) ve Yabancı Dil Testi (YDT) 27 Haziran tarihlerinde düzenlenecek.

YKS 2021 BAŞVURU NE ZAMAN?

YKS 2021 için başvurular 4 Şubat'ta başlayacak. YKS başvurularının biteceği tarih ise 2 Mart 2021. Geç başvuru günü ise 17 Mart 2021'den 18 Mart 2021 saat 23:59'a kadar.

2021 YKS BAŞVURUSU NASIL YAPILIR?

Üniversitelere giriş için en büyük kriter olan YKS'nin başvuruları başlayacak. AİS üzerinden veya başvuru merkezleri aracılığıyla yapılabilecek olan YKS başvurusunun yapımı için tarihler açıklanacak.

Başvuru, bireysel olarak internet aracılığıyla ÖSYM Aday İşlemleri Sisteminden (https://ais.osym.gov.tr adresinden) veya ÖSYM Başvuru Merkezlerinin birinden yapılabilir.

ÖSYM Aday İşlemleri Sisteminde geçerli fotoğrafı ve eğitim bilgisi bulunan adaylar, T.C. Kimlik Numarası ve şifreleriyle ÖSYM Aday İşlemleri Sisteminden (https://ais.osym.gov.tr) bireysel olarak başvuru yapabilirler. ÖSYM Aday İşlemleri Sisteminde geçerli bir fotoğrafı ve/veya eğitim bilgisi bulunmayan adayların, ÖSYM Başvuru Merkezlerinin birinden başvuru yapmaları gerekiyor.

Başvuru merkezlerinin adresleri, ÖSYM'nin//www.osym.gov.tr internet adresinde "2021-YKS: Kılavuz ve Başvuru Bilgileri" içinde yer alıyor.

YKS'YE KİMLER BAŞVURU YAPABİLİR?

2020-2021 öğretim yılında ÖSYM tarafından yapılacak merkezî yerleştirme (TÜBİTAK yarışmalarıyla sınavsız geçiş hakkı edinenler dâhil) veya ilgili yükseköğretim kurumlarınca yapılacak özel yetenek sınavı sonucu yükseköğretim programlarına yerleştirme işlemine alınacak tüm adaylar, 2020-YKS'ye başvuru yapmak zorundadır.

YKS, 3 oturumlu bir sınavdır. YKS'ye başvuran tüm adayların, Temel Yeterlilik Testine (TYT) katılmaları zorunludur. Diğer oturumlar ise isteğe bağlıdır.

2019-TYT puanı 200 ve üzeri olanlar, istedikleri takdirde 2020-TYT'ye girmeden YKS'nin diğer oturumlarına girebileceklerdir. 2020-YKS'de SAY, SÖZ, EA veya DİL puanıyla bir lisans programına yerleşmek isteyenlerin (2019-TYT puanı 200 ve üzeri olsa bile) 2020-AYT ve/veya 2020-YDT oturumlarına başvuru yaparak katılmaları zorunludur.

2020-YKS'ye öğrenim durumları aşağıdakilerden herhangi birine uyanlar başvurabileceklerdir:

2019-2020 öğretim yılında ortaöğretim kurumlarının (lise veya dengi okullar, açık öğretim liseleri) son sınıfında okumakta olan öğrenciler

Ortaöğretim kurumlarının son sınıflarında beklemeli durumda bulunanlar

Ortaöğretim kurumlarını bitirmiş olanlar

Ortaöğrenimlerini yurt dışında tamamlayıp durumları yukarıdakilerden birine uyanlar