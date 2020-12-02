YKS 2021 ne zaman, hangi tarihte? YKS müfredatı nasıl, değişti mi?

Son dakika: Milli Eğitim Bakanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre öğrenciler YKS ve LGS sınavlarında tüm müfredattan sorumlu olacağı açıklandı. Peki YKS 2021 ne zaman yapılacak, hangi tarihte olacak? Müfredatı değişti mi? Yeni müfredatta ne olacak? Yeni sınav konuları nasıl olacak?

MEB'den YKS sınav müfredatına ilişkin açıklama yapıldı. Yapılan açıklamaya göre müfredatta bir değişiklik olmayacak. Yani öğrenciler tüm müfredattan sorumlu olacaktır. Peki YKS 2021 ne zaman yapılacak? Müfredat konuları neler olacak? Öğrenciler hangi derslerden sorumlu olacak? Konu dağılımları açıklandı mı?

2021 YKS NE ZAMAN YAPILACAK?

YKS 2021 sınavı için MEB tarafından henüz resmi bir tarih verilmedi. Fakat YKS 2020 sınavı 27-28 Haziran tarihlerinde yapılmıştı. Bu bakımdan 2021 yılındaki sınav da bu ay içerisinde yapılabilir, lakin dediğimiz gibi henüz belli değildir.

2021 yılında yapılacak olan YKS sınavı için tarih açıklandığında haberimize ekleyeceğiz. Takipte kalabilirsiniz.

YKS 2021 MÜFREDATI DEĞİŞTİ Mİ?

Milli Eğitim Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada "LGS ve YKS gibi merkezi sınavların kapsamında bir değişiklik söz konusu olmayıp öğrencilerimiz tüm müfredattan sorumlu olacaktır." denildi. Buna göre yeni müfredatta bir değişiklik olmayacaktır. Öğrenciler tüm müfredattan sorumlu olacaktır.

2021 YKS MÜFREDATTA NELER OLACAK? HANGİ KONULAR ÇIKACAK?

2021 yılında yapılacak olan YKS sınavı için konular henüz belli olmadı. Yılbaşında veya yeni yıla yakın konu dağılımlarının açıklanması bekleniyor. Fakat müfredatta bir değişiklik olmadığı için geçen seneye benzer konuların çıkacağı düşünülüyor.