YKS 2021 ne zaman açıklanacak? 2021 YKS (TYT-AYT-YDT) sonuçları ne zaman belli olacak?

2021 YKS sınavı dün itibariyle bitti. Sınav sonrası en çok merak edilen konu sonuçların ne zaman açıklanacağı oldu. Hafta sonu TYT-AYT-YDT sınavları için ter döken öğrenciler sınav sonrası ilk iş, YKS 2021 ne zaman açıklanacak? Sorusunun cevabını aramak oldu. Peki, YKS 2021 ne zaman açıklanacak? 2021 YKS (TYT-AYT-YDT) sonuçları ne zaman belli olacak? Detaylar haberimizde!

2021 YKS sınav maratonu dün itibariyle bitti. Bütün sene YKS (TYT-AYT-YDT) sınavları için hazırlanan öğrenciler sınav sonrası soruların cevaplarını merak etti. Cevap anahtarının açıklanmasının ardından gözler sınav sonuçlarının ne zaman duyurulacağında. Peki, öğrencilerin merakla beklediği YKS 2021 ne zaman açıklanacak? 2021 YKS (TYT-AYT-YDT) sonuçları ne zaman belli olacak? Konuya ilişkin detaylar haberimizde!

YKS 2021 NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

Hafta sonu (26-27 Haziran) tarihlerinde gerçekleşen 2021 YKS sınavının ardından en çok merak edilen konu sınav sonuçları oldu. Konuya ilişkin sorunun yanıtını ÖSYM verdi: 2021 YKS sınav sonuçları 4 Ağustos 2021 Çarşamba günü açıklanacak. Sınav sonuçlarının ardından öğrenciler puan ve sıralamalarına göre tercih listesi oluşturmaya başlayacak. Öğrenciler tercih listelerini ÖSYM'nin resmi sitesinde açıklayacağı "2021 Üniversite Tercih Kılavuzu" eşliğinde oluşturacak.