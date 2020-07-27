YKS 2020 tercih kılavuzu: Sözel puanla öğrenci alan bölümler
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YKS 2020 tercih kılavuzu: Sözel puanla öğrenci alan bölümler

ÖSYM, Yükselöğretim Kurumları Sınavı sonuçları 27 Temmuz günü öğrencilerle paylaşıldı. 6 Ağustos ve 14 Ağustos tarihleri arasında alınacak tercihlerin hemen öncesinde 2 ve 4 yıllık üniversitelerin sayısal ve sözel bölümleri araştırılmaya başladı. Peki, sözel puanla öğrenci alan bölümler hangileri?

YKS 2020 tercih kılavuzu: Sözel puanla öğrenci alan bölümler
27.07.2020 12:18 | Son Güncelleme: 27.07.2020 12:29

Sözel puan türüyle öğrenci alan 4 yıllık ve 2 yıllık bölümler merak ediliyor. ÖSYM'nin ön bilgi amaçlı paylaştığı 2020 tercih kılavuzuna öğrenciler, https://www.osym.gov.tr/ adresinden ulaşarak, üniversite taban ve taban puanları hakkında bilgi edinebilecekler. İşte, 2020 YKS tercih kılavuzu...

SÖZLE PUAN TÜRÜYLE ÖĞRENCİ ALAN BÖLÜMLER

Animasyon ve Oyun Tasarımı

Arkeoloji ve Sanat Tarihi

Azerbaycan Dili Öğretmenliği

Azerbaycan Türkçesi ve Edebiyatı

Basın ve Yayın

Canlandırma Filmi Tasarım ve Yönetimi

Coğrafya

Coğrafya Öğretmenliği

Çağdaş Türk Lehçeleri ve Edebiyatları

Çerkez Dili ve Edebiyatı

Çizgi Film ve Animasyon

El Sanatları

Film Tasarım ve Yazarlık

Film Tasarım ve Yönetmenliği

Film Tasarımı

Fotoğraf

Fotoğraf ve Video

Gastronomi

Gastronomi ve Mutfak Sanatları

Gazetecilik

Geleneksel Türk Sanatları

Görsel İletişim

Görsel İletişim Tasarımı

Görsel Sanatlar

Görsel Sanatlar ve Görsel İletişim Tasarımı

Görsel Sanatlar ve İletişim Tasarımı

Halkbilim

Halkla İlişkiler

Halkla İlişkiler ve Reklamcılık

Halkla İlişkiler ve Tanıtım

Hititoloji

İlahiyat

İletişim

İletişim Bilimleri

İletişim Sanatları

İletişim Tasarımı...

ÜNİVERSİTE TABAN PUANLARI VE KONTENJANLARI...

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