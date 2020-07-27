YKS 2020 tercih kılavuzu: Sözel puanla öğrenci alan bölümler
ÖSYM, Yükselöğretim Kurumları Sınavı sonuçları 27 Temmuz günü öğrencilerle paylaşıldı. 6 Ağustos ve 14 Ağustos tarihleri arasında alınacak tercihlerin hemen öncesinde 2 ve 4 yıllık üniversitelerin sayısal ve sözel bölümleri araştırılmaya başladı. Peki, sözel puanla öğrenci alan bölümler hangileri?
Sözel puan türüyle öğrenci alan 4 yıllık ve 2 yıllık bölümler merak ediliyor. ÖSYM'nin ön bilgi amaçlı paylaştığı 2020 tercih kılavuzuna öğrenciler, https://www.osym.gov.tr/ adresinden ulaşarak, üniversite taban ve taban puanları hakkında bilgi edinebilecekler. İşte, 2020 YKS tercih kılavuzu...
SÖZLE PUAN TÜRÜYLE ÖĞRENCİ ALAN BÖLÜMLER
Animasyon ve Oyun Tasarımı
Arkeoloji ve Sanat Tarihi
Azerbaycan Dili Öğretmenliği
Azerbaycan Türkçesi ve Edebiyatı
Basın ve Yayın
Canlandırma Filmi Tasarım ve Yönetimi
Coğrafya
Coğrafya Öğretmenliği
Çağdaş Türk Lehçeleri ve Edebiyatları
Çerkez Dili ve Edebiyatı
Çizgi Film ve Animasyon
El Sanatları
Film Tasarım ve Yazarlık
Film Tasarım ve Yönetmenliği
Film Tasarımı
Fotoğraf
Fotoğraf ve Video
Gastronomi
Gastronomi ve Mutfak Sanatları
Gazetecilik
Geleneksel Türk Sanatları
Görsel İletişim
Görsel İletişim Tasarımı
Görsel Sanatlar
Görsel Sanatlar ve Görsel İletişim Tasarımı
Görsel Sanatlar ve İletişim Tasarımı
Halkbilim
Halkla İlişkiler
Halkla İlişkiler ve Reklamcılık
Halkla İlişkiler ve Tanıtım
Hititoloji
İlahiyat
İletişim
İletişim Bilimleri
İletişim Sanatları
İletişim Tasarımı...