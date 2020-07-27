YKS 2020 tercih kılavuzu: Sözel puanla öğrenci alan bölümler ÖSYM, Yükselöğretim Kurumları Sınavı sonuçları 27 Temmuz günü öğrencilerle paylaşıldı. 6 Ağustos ve 14 Ağustos tarihleri arasında alınacak tercihlerin hemen öncesinde 2 ve 4 yıllık üniversitelerin sayısal ve sözel bölümleri araştırılmaya başladı. Peki, sözel puanla öğrenci alan bölümler hangileri?

Sözel puan türüyle öğrenci alan 4 yıllık ve 2 yıllık bölümler merak ediliyor. ÖSYM'nin ön bilgi amaçlı paylaştığı 2020 tercih kılavuzuna öğrenciler, https://www.osym.gov.tr/ adresinden ulaşarak, üniversite taban ve taban puanları hakkında bilgi edinebilecekler. İşte, 2020 YKS tercih kılavuzu... SÖZLE PUAN TÜRÜYLE ÖĞRENCİ ALAN BÖLÜMLER Animasyon ve Oyun Tasarımı Arkeoloji ve Sanat Tarihi Azerbaycan Dili Öğretmenliği Azerbaycan Türkçesi ve Edebiyatı Basın ve Yayın Canlandırma Filmi Tasarım ve Yönetimi Coğrafya Coğrafya Öğretmenliği Çağdaş Türk Lehçeleri ve Edebiyatları Çerkez Dili ve Edebiyatı Çizgi Film ve Animasyon El Sanatları Film Tasarım ve Yazarlık Film Tasarım ve Yönetmenliği Film Tasarımı Fotoğraf Fotoğraf ve Video Gastronomi Gastronomi ve Mutfak Sanatları Gazetecilik Geleneksel Türk Sanatları Görsel İletişim Görsel İletişim Tasarımı Görsel Sanatlar Görsel Sanatlar ve Görsel İletişim Tasarımı Görsel Sanatlar ve İletişim Tasarımı Halkbilim Halkla İlişkiler Halkla İlişkiler ve Reklamcılık Halkla İlişkiler ve Tanıtım Hititoloji İlahiyat İletişim İletişim Bilimleri İletişim Sanatları İletişim Tasarımı... ÜNİVERSİTE TABAN PUANLARI VE KONTENJANLARI...