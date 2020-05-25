Yiyecek bulmakta güçlük çeken güvercinleri muhabirler yemledi
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Yiyecek bulmakta güçlük çeken güvercinleri muhabirler yemledi

Yiyecek bulmakta güçlük çeken güvercinleri muhabirler yemledi Kütahya'da görev yapan ajans muhabirleri, sokağa çıkma kısıtlamasından dolayı yiyecek bulmakta güçlük çeken güvercinleri yemledi.

25.05.2020 20:08 | Son Güncelleme: 25.05.2020 20:12

Yiyecek bulmakta güçlük çeken güvercinleri muhabirler yemledi

KÜTAHYA - Kütahya'da görev yapan ajans muhabirleri, sokağa çıkma kısıtlamasından dolayı yiyecek bulmakta güçlük çeken güvercinleri yemledi.

Korona virüsden (Covid-19) tedbirleri kapsamında sokağa çıkma kısıtlaması uygulaması nedeniyle Kütahya'nın caddeleri sessizliği büründü. Bundan dolayı da, Sevgi Yolu Cumhuriyet Caddesi'ndeki yüzlerce güvercin yiyecek bulmakta güçlük çekti. Durumu fark eden İhlas Haber İhlas Haber Ajansı muhabiri Hüseyin Efe ile Anadolu Ajansı muhabiri Muharrem Cin, yem temin ederek, güvercinleri doyurdu.

İHA muhabiri Hüseyin Efe, "Haber çalışması için Sevgi Yolu'na geldiğinizde güvercinlerin yiyecek aradıklarını fark ettik.Meslektaşımız ile birlikte yem temin ederek, güvercinleri doyurduk" dedi.

AA muhabirini Muharrem Cin de kısıtlama sebebiyle hayvanların yiyecek bulmakta zorlandığına dikkat çekerek, yakın çevrede ikamet eden duyarlı vatandaşların da güvercinlerin beslenmesine katkı sağlamaları çağrısında bulundu.

Yiyecek bulmakta güçlük çeken güvercinleri muhabirler yemledi

Kaynak: İHA

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