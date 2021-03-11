Yıpranmış Türk bayraklarını yenileri ile değiştiriyor
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Yıpranmış Türk bayraklarını yenileri ile değiştiriyor

11.03.2021 10:18 | Son Güncelleme: 11.03.2021 10:59

Yıpranmış Türk bayraklarını yenileri ile değiştiriyorKASTAMONU'nun Cide ilçesinde Engin Gürçay (36), ilçedeki seyir tepesi, kanyon, koy gibi alanlarda asılı olan yıpranmış ve rengi solmuş Türk bayraklarını yenileri ile tek tek değiştiriyor.

Yıpranmış Türk bayraklarını yenileri ile değiştiriyor

KASTAMONU'nun Cide ilçesinde Engin Gürçay (36), ilçedeki seyir tepesi, kanyon, koy gibi alanlarda asılı olan yıpranmış ve rengi solmuş Türk bayraklarını yenileri ile tek tek değiştiriyor.

Evli ve 2 çocuk babası, güzellik salonu işletmecisi Engin Günçay, yaklaşık bir ay önce ailesi ile gezmek için Kumköy Çınarcık Mahallesi'nde bulunan Muna Seyir Tepesine gitti. Burada asılı Türk bayrağının yıpranıp renginin solduğunu fark eden Günçay, bayrağı değiştirmeye karar verdi. Yaklaşık 2 hafta sonra bölgeye arkadaşları ile birlikte giden Günçay, bayrağı yenisi ile değiştirdi. Günçay, daha sonra Ece Mahallesi, Malyas Kanyonu ile Gideros Koy'unda yıpranmış Türk bayraklarını da arkadaşları ile yeniledi.

'BAYRAĞIMIZA SAHİP ÇIKACAĞIZ'

Engin Günçay, Muna Seyir Tepesinde yıpranan bayrağı görünce değiştirdiğini anlatarak, "Burada şanlı bayrağımız dalgalanmaktaydı. Ancak rüzgarın verdiği etkiyle bayrakta yıpranmayı fark ettim. Kendim o anda söz verdim. 'Bir daha buraya gelmek kısmet olursa, bu bayrağı yenileyeceğim' diye. Daha sonra birden fazla yerde durumun böyle olduğunu fark ettim. Onun için yeni bayraklar temin ettim. Sırasıyla buradan (Muna Seyir Tepesi) başladım. İlgimi çeken bütün deforme olan bayraklarımızı onurla, gururla ve şerefle değiştirmeyi arzuladım. Onun için bayrağımızı asmak nasip oldu bizlere. Bundan sonra Cide ilçemizde ve bağlı olan köylerde deformasyona uğradığını düşündüğüm, gördüğüm tüm bayrakları elimden geldiği kadar, gücümün yettiği kadar değiştireceğim. Bu bayraklar için çok canlar feda edildi, kolay kazanılmadı. Bayrağımıza sahip çıkacağız" dedi.

Yıpranmış Türk bayraklarını yenileri ile değiştiriyor
Yıpranmış Türk bayraklarını yenileri ile değiştiriyor
Yıpranmış Türk bayraklarını yenileri ile değiştiriyor
Yıpranmış Türk bayraklarını yenileri ile değiştiriyor
Yıpranmış Türk bayraklarını yenileri ile değiştiriyor
Yıpranmış Türk bayraklarını yenileri ile değiştiriyor

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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