'Yine yangınlar yine ben' şarkı sözleri! Mustafa Ceceli 'Bedel' şarkı sözleri
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'Yine yangınlar yine ben' şarkı sözleri! Mustafa Ceceli 'Bedel' şarkı sözleri

16.03.2021 09:50 | Son Güncelleme: 16.03.2021 10:04
'Yine yangınlar yine ben' şarkı sözleri! Mustafa Ceceli 'Bedel' şarkı sözleri

Mustafa Ceceli Bedel şarkı sözleri burada! 2020 yılına damga vuran, birçok insanın dilinden eksik olmayan Bedel sözleri birçok müziksever tarafından araştırılıyor. Daha önce isimleri birlikte duyulmayan Bilal Sonses ve Mustafa Ceceli 'Yine yangınlar yine ben' şarkı sözleri! Mustafa Ceceli 'Bedel' şarkı sözleri

BEDEL ŞARKI SÖZLERİ

Düştüm etmiyorsun yardım da

Sanki hep sen vardın da

Tüm acılarım gizli

Her tebessümümün ardında

Kül oldum yandım da

Gül oldum soldum da

İnfazın yargın da senin olsun

Kal kırma

Demir attım tek limanımsın

Uçuruma son bir adımsın

Kalmayacak dedim

Rabbim yalvarırım yanıltsın

Yine yangınlar yine ben

Yine kalsan bul bi neden

Yine sarsan kollarına

Başkasını dilemem

Yine duysan söylemeden

Bi düşün bir sen bi de ben

Yarına kalma yanıma kal

Ben ödeme bi bedel

Yine yangınlar yine ben

Yine kalsan bul bi neden

Yine sarsan kollarına

Başkasını dilemem

Yine duysan söylemeden

Bi düşün bir sen bi de ben

Yarına kalma yanıma kal

Ben ödeme bi bedel

Düştüm etmiyorsun yardım da

Sanki hep sen vardın da

Tüm acılarım gizli

Her tebessümümün ardında

Kül oldum yandım da

Gül oldum soldum da

İnfazın yargın da senin olsun

Kal kırma

Demir attım tek limanımsın

Uçuruma son bir adımsın

Kalmayacak dedim

Rabbim yalvarırım yanıltsın

Yine yangınlar yine ben

Yine kalsan bul bi neden

Yine sarsan kollarına

Başkasını dilemem

Yine duysan söylemeden

Bi düşün bir sen bi de ben

Yarına kalma yanıma kal

Ben ödeme bi bedel

Yine yangınlar yine ben

Yine kalsan bul bi neden

Yine sarsan kollarına

Başkasını dilemem

Yine duysan söylemeden

Bi düşün bir sen bi de ben

Yarına kalma yanıma kal

Ben ödeme bi bedel

Yine yangınlar yine ben

Yine kalsan bul bi neden

Yine sarsan kollarına

Başkasını dilemem

Yine duysan söylemeden

Bi düşün bir sen bi de ben

Yarına kalma yanıma kal

Ben ödeme bi bedel

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