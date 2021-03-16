'Yine yangınlar yine ben' şarkı sözleri! Mustafa Ceceli 'Bedel' şarkı sözleri
Mustafa Ceceli Bedel şarkı sözleri burada! 2020 yılına damga vuran, birçok insanın dilinden eksik olmayan Bedel sözleri birçok müziksever tarafından araştırılıyor. Daha önce isimleri birlikte duyulmayan Bilal Sonses ve Mustafa Ceceli 'Yine yangınlar yine ben' şarkı sözleri! Mustafa Ceceli 'Bedel' şarkı sözleri
BEDEL ŞARKI SÖZLERİ
Düştüm etmiyorsun yardım da
Sanki hep sen vardın da
Tüm acılarım gizli
Her tebessümümün ardında
Kül oldum yandım da
Gül oldum soldum da
İnfazın yargın da senin olsun
Kal kırma
Demir attım tek limanımsın
Uçuruma son bir adımsın
Kalmayacak dedim
Rabbim yalvarırım yanıltsın
Yine yangınlar yine ben
Yine kalsan bul bi neden
Yine sarsan kollarına
Başkasını dilemem
Yine duysan söylemeden
Bi düşün bir sen bi de ben
Yarına kalma yanıma kal
Ben ödeme bi bedel
Yine yangınlar yine ben
Yine kalsan bul bi neden
Yine sarsan kollarına
Başkasını dilemem
Yine duysan söylemeden
Bi düşün bir sen bi de ben
Yarına kalma yanıma kal
Ben ödeme bi bedel
Düştüm etmiyorsun yardım da
Sanki hep sen vardın da
Tüm acılarım gizli
Her tebessümümün ardında
Kül oldum yandım da
Gül oldum soldum da
İnfazın yargın da senin olsun
Kal kırma
Demir attım tek limanımsın
Uçuruma son bir adımsın
Kalmayacak dedim
Rabbim yalvarırım yanıltsın
Yine yangınlar yine ben
Yine kalsan bul bi neden
Yine sarsan kollarına
Başkasını dilemem
Yine duysan söylemeden
Bi düşün bir sen bi de ben
Yarına kalma yanıma kal
Ben ödeme bi bedel
Yine yangınlar yine ben
Yine kalsan bul bi neden
Yine sarsan kollarına
Başkasını dilemem
Yine duysan söylemeden
Bi düşün bir sen bi de ben
Yarına kalma yanıma kal
Ben ödeme bi bedel
Yine yangınlar yine ben
Yine kalsan bul bi neden
Yine sarsan kollarına
Başkasını dilemem
Yine duysan söylemeden
Bi düşün bir sen bi de ben
Yarına kalma yanıma kal
Ben ödeme bi bedel