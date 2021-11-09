Yine Başoğlu yine skandal

EVREN, ANKARA (Snob Magazin) -

DHA'nın haber ine göre Bodrum 'un Gündoğan Mahallesi Küme Evleri Mevkii'nde Bermek ile boşandığı Başoğlu arasında ailevi nedenlerden tartışma çıktı. Bermek'in yanında bulunan arkadaşı Emre Sönmez ile Başoğlu arasında arbede yaşandı. Olayın ardından Sönmez ve Başoğlu, Bodrum Devlet Hastanesi'ne giderek rapor alıp taburcu oldu. İlerleyen saatlerde Başoğlu, jandarma tarafından Bermek'i ölümle tehdit ettiği, Sönmez'i de darp ettiği iddiasıyla gözaltına alındı. Ayrıca Başoğlu hakkında 6284 sayılı 'Ailenin Korunması ve Kadına Karşı Şiddetin Önlenmesine Dair Kanun' kapsamında üç ay süreyle önleyici tedbir uygulanmasına karar verildi. Başoğlu, jandarma karakolundaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Sunucu daha sonra serbest bırakıldı.

Yaşadığı skandal ilişki nedeniyle istenmeyen adam ilan edilen Murat Başoğlu, bu kez Bodrum'u birbirine kattı. Eski eşini tehdit eden, onun arkadaşına da saldıran Başoğlu, 4 ayrı suçtan hakim karşısına çıktı.

Bir gece nezarethanede kalan Başoğlu, daha sonra Bodrum 1. Asliye Ceza Mahkemesi'nde hakim karşısına çıkıp 4 ayrı suçtan yargılandı. Mahkeme sunucu Başoğlu hakkında, basit yaralama, gece vakti konut dokunulmazlığını ihlal, hakaret ve tehdit suçlarından hüküm giydi. Toplam 412 gün hapis cezasına çarptırılan sunucunun cezası 28 bin 760 lira para cezasına çevrildi.