Yılmaz Özdil evindeki eşyalar yıkım öncesi boşaltılıyor Yılmaz Özdil evindeki eşyalar yıkım öncesi boşaltılıyor Gazeteci Yılmaz Özdil'in Bodrum'da bulunan milyon dolarlık villasının kaçak bölümünde bulunan eşyaları dağıtıyor.

Yılmaz Özdil evindeki eşyalar yıkım öncesi boşaltılıyor

MUĞLA - Gazeteci Yılmaz Özdil'in Bodrum'da bulunan milyon dolarlık villasının kaçak bölümünde bulunan eşyaları dağıtıyor. Bodrum Belediyesi Yapı Kontrol Müdürlüğü ekipleri Aktur Sitesi'nde bulunan villaya gelerek incelemelerinin ardından villasındaki kaçak olan bölümlerde bulunan yatak, döşek, bilgisayar, bilgisayar masası, sandalyeler, biro malzemeleri kamyonla taşıttığı görüldü.

Gazeteci Yılmaz Özdil'in Bodrum'da bulunan milyon dolarlık villasının kaçak bölümlerinde bulunan eşyaları işçiler tarafından kamyona yüklenerek götürüldü. Baza, yatak, döşek, sandalye takımı, masa takımı, giyişi dolabı, bilgisayar masa, vantilatör gibi birçok ev eşyası pikaba yüklenerek götürüldüğü görüldü. Yarın başlayacak yıkım öncesinde evini boşaltan Özdil'in eşyaları ihtiyaç sahiplerine verdiği öğrenildi.

Kaynak: İHA